मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से चल रहीं मांस की 13 दुकानें सील

    स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण अधिकारी श्री अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नगरवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और अवैध मांस बिक्री रोकने के लिए की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब सभी मांस विक्रेता नियमानुसार मटेहना मीट मार्केट में ही अपना व्यवसाय करेंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 08:57:06 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 08:58:01 PM (IST)
    सतना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से चल रहीं मांस की 13 दुकानें सील
    कार्रवाई करता प्रशासन का अमला।

    HighLights

    1. खूंथी, धवारी और राजेंद्र नगर में हुई है कार्रवाई।
    2. अवैध मांस बिक्री पर नगर निगम ने डंडा चलाया।
    3. इसके बाद मटेहना मीट मार्केट में होगी शिफ्टिंग।

    सतना। आज मंगलवार को स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में खूंथी, धवारी और राजेंद्र नगर क्षेत्रों में कुल 13 मांस की अवैध दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई में नगर निगम का स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण अमला भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि इन दुकानों को मटेहना मीट मार्केट में निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि अवैध मांस बिक्री पर रोक लग सके और नगरवासियों को सुरक्षित मांस उपलब्ध कराया जा सके।

    कार्रवाई का मकसद और असर

    स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नगरवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और अवैध मांस बिक्री रोकने के लिए की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब सभी मांस विक्रेता नियमानुसार मटेहना मीट मार्केट में ही अपना व्यवसाय करेंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार फिर से अवैध मांस बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।

    सील की गई दुकानों का विवरण

    बँधी क्षेत्र:

    भो ताजिहर – 5% मो. रहीश

    हफीज – 8% शफीक

    एकेशाय – 51% निजाम

    मो. युसुफ – 1/4 मो ईशेद

    राहुल रैकवार – 5% रामरमेश रैकवार

    चेतक चिकन कार्नर

    धवारी क्षेत्र:

    राहुल रैकवार – 50 रमेश रैकवार, धवारी स्टेडियम गली

    भेष शमीर – 9/0 मो. शमीम

    शमीर – 510 शमीर जान

    राजेंद्र नगर:

    नरेन्द्र बाल्मीकि – बबलू बाल्मीकि

    छोट – 8/0 शेख मोहादी, गली नं 3 के सामने

    अतीफ (रहमान / जमीपुर रहमान)

    अनीश बोन – 50 सलीम खान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.