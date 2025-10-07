सतना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से चल रहीं मांस की 13 दुकानें सील

सतना। आज मंगलवार को स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में खूंथी, धवारी और राजेंद्र नगर क्षेत्रों में कुल 13 मांस की अवैध दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई में नगर निगम का स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण अमला भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि इन दुकानों को मटेहना मीट मार्केट में निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि अवैध मांस बिक्री पर रोक लग सके और नगरवासियों को सुरक्षित मांस उपलब्ध कराया जा सके।

कार्रवाई का मकसद और असर स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नगरवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और अवैध मांस बिक्री रोकने के लिए की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब सभी मांस विक्रेता नियमानुसार मटेहना मीट मार्केट में ही अपना व्यवसाय करेंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार फिर से अवैध मांस बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।