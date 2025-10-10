मां की उंगलियां कटीं, बच्ची के सिर में घाव; सतना में पति ने पत्नी और दो साल की बेटी पर किया हंसिए से हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के मझगवां कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी और दो वर्षीय बेटी पर हंसिए से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।
यह घटना शुक्रवार सुबह नई बस्ती क्षेत्र की बताई जा रही है। हमले में महिला की उंगलियां कट गईं और सिर पर गहरी चोट आई, वहीं मासूम बच्ची के सिर में गंभीर घाव हैं। दोनों का इलाज जिला अस्पताल सतना में चल रहा है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम राकेश वर्मा (40) है, जो मजदूरी कर परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। उसकी पत्नी रामवती वर्मा (35) से कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। शुक्रवार सुबह दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद राकेश ने आपे से बाहर होकर पहले लाठी-डंडे और फिर हंसिए से पत्नी और बच्ची पर वार कर दिया।
घटना के वक्त रामवती अपनी दो वर्षीय बेटी नंदिनी को गोद में लेकर घर के अंदर बैठी थी। अचानक हुए हमले में रामवती की हाथ की दो उंगलियां कट गईं और सिर से काफी खून बहने लगा। इसी दौरान हमले की चपेट में आई मासूम नंदिनी के सिर में गहरी चोट लगी और वह लहूलुहान हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने शोर मचाया, तो आरोपी मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलते ही मझगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी मझगवां पहुंचाया। यह घटना न केवल पारिवारिक हिंसा की भयावह सच्चाई उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि नशे और गुस्से का मिश्रण कैसे निर्दोषों के जीवन को खतरे में डाल सकता है।
पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। बीएमओ डॉ. रूपेश सोनी ने दोनों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सतना रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
थाना प्रभारी मझगवां ने बताया कि आरोपी राकेश वर्मा पर पत्नी और बच्ची पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राकेश हमले के समय शराब के नशे में था। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुट गई।
मां बेटी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति राकेश अहिरवार को मझगवां पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश जहां से आरोपी भेजा गया जेल।
स्थानीय लोगों के अनुसार, राकेश और उसकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू कलह चल रही थी। अक्सर झगड़े की आवाजें सुनी जाती थीं। शुक्रवार को बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी ही पत्नी-बच्ची को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर दी।