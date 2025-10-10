मां की उंगलियां कटीं, बच्ची के सिर में घाव; सतना में पति ने पत्नी और दो साल की बेटी पर किया हंसिए से हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के मझगवां कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी और दो वर्षीय बेटी पर हंसिए से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

यह घटना शुक्रवार सुबह नई बस्ती क्षेत्र की बताई जा रही है। हमले में महिला की उंगलियां कट गईं और सिर पर गहरी चोट आई, वहीं मासूम बच्ची के सिर में गंभीर घाव हैं। दोनों का इलाज जिला अस्पताल सतना में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम राकेश वर्मा (40) है, जो मजदूरी कर परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। उसकी पत्नी रामवती वर्मा (35) से कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। शुक्रवार सुबह दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद राकेश ने आपे से बाहर होकर पहले लाठी-डंडे और फिर हंसिए से पत्नी और बच्ची पर वार कर दिया। घटना के वक्त रामवती अपनी दो वर्षीय बेटी नंदिनी को गोद में लेकर घर के अंदर बैठी थी। अचानक हुए हमले में रामवती की हाथ की दो उंगलियां कट गईं और सिर से काफी खून बहने लगा। इसी दौरान हमले की चपेट में आई मासूम नंदिनी के सिर में गहरी चोट लगी और वह लहूलुहान हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने शोर मचाया, तो आरोपी मौके से फरार हो गया।