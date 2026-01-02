मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'तेरे मरने से 35 लाख का कर्ज खत्म हो जाएगा', लोन के बोझ से बचने के लिए पत्नी की बलि चढ़ाने चला था पति, गिरफ्तार

    MP News: मध्य प्रदेश के सतना में आर्थिक लालच और घरेलू हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सतना में सामने आया है, जहां 35 लाख रुपये के बैंक लोन से बचने के लिए ए ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 07:03:41 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 07:14:09 PM (IST)
    'तेरे मरने से 35 लाख का कर्ज खत्म हो जाएगा', लोन के बोझ से बचने के लिए पत्नी की बलि चढ़ाने चला था पति, गिरफ्तार
    सतना में कर्ज से छुटकारे के लिए पति ने की पत्नी को मारने की साजिश

    HighLights

    1. कर्ज से छुटकारे के लिए पत्नी को मारने की साजिश
    2. पत्नी को फिनायल की गोलियां पानी में घोलकर पिलाईं
    3. हालत बिगड़ने पर पत्नी अस्पताल में भर्ती की गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। आर्थिक लालच और घरेलू हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सतना में सामने आया है, जहां 35 लाख रुपये के बैंक लोन से बचने के लिए एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। आरोप है कि नशे में धुत आरोपी ने फिनायल की गोलियां पीसकर पानी में मिलाईं और जबरन पत्नी को पिला दिया। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 109(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

    सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगहा निवासी अनुराग त्रिपाठी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी पूर्णिमा त्रिपाठी के नाम से “रूदा इंटरप्राइजेज” नामक फर्म पंजीकृत कराई और उसी फर्म के नाम पर 35 लाख रुपये का लोन लिया। पीड़िता के अनुसार, लोन की पूरी राशि पति ने स्वयं उपयोग की, जबकि कानूनी जिम्मेदारी पत्नी के नाम पर छोड़ दी गई।


    नशे में मारपीट, फिर जानलेवा कदम

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 28 दिसंबर की रात आरोपी पति शराब के नशे में घर आया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे उसके चेहरे और मुंह पर गंभीर चोटें आईं। अगले दिन 29 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे विवाद दोबारा बढ़ा। आरोप है कि इसी दौरान अनुराग त्रिपाठी ने बाथरूम में रखी फिनायल की गोलियों को पीसकर पानी में मिलाया और पत्नी को जबरन पिला दिया। पीड़िता का कहना है कि पति ने उससे कहा “तेरे मरने के बाद 35 लाख का लोन माफ हो जाएगा।”

    बिरला अस्पताल में चला इलाज

    फिनायल युक्त पानी पीने के बाद पूर्णिमा की हालत बिगड़ गई और लगातार उल्टियां होने लगीं। होश में आने पर उन्होंने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार किया गया।

    पहले भी कर चुका है मारपीट

    पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही पति द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है। इससे पहले भी मारपीट की शिकायत थाना जसो में दर्ज कराई जा चुकी है। पीड़िता ने पुलिस को पुरानी चोटों की तस्वीरें भी सौंपी हैं।

    पुलिस जांच में जुटी

    पुलिस ने आरोपी पति अनुराग त्रिपाठी पिता सोहन त्रिपाठी (मूल निवासी पिंडरा, थाना मझगवां) को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत विवेचना की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.