शिवराज सरकार में जो IAS दोषी... वो अब बन गए निर्दोष, कमिश्नर की दो रिपोर्ट पर बवाल, शिवराज ने कहा था- बख्शेंगे नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला में 40 एकड़ जमीन के कथित घोटाले में विपक्ष की सरकार में जिस अफसर पर गाज गिरी थी, वही अफसर सत्ता बदलने के बाद आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। 2012 बैच के आइएएस अजय कटेसरिया, जिन्हें शिवराज सरकार ने ‘प्रथम दृष्टया दोषी’ मानते हुए चार्जशीट थमा दी थी, अब डॉ. मोहन यादव सरकार ने उन्हें ‘पूरी तरह निर्दोष’ बताया है।

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हीं रीवा कमिश्नर की पहली रिपोर्ट ने कटेसरिया को दोषी पाया था, और उसी कार्यालय की दूसरी रिपोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसी आधार पर 7 नवंबर 2025 को उन पर लगे सभी आरोप समाप्त कर दिए।

क्या था मामला कटेसरिया फरवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक सतना कलेक्टर रहे। उन पर आरोप था कि 40 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम कर दिया। इसी प्रकार अन्य कई मामलों में दस्तावेजों से ‘शासकीय’ शब्द हटवाया। जिसमें रघुराजनगर, मझगवां और कोलगवां की बेशकीमती नजूल भूमि निजी खातों में दर्ज। यही आरोप सामने आने पर शिवराज सरकार ने उन्हें हटाकर जांच बैठाई। चार बड़े विवादित प्रकरण, जिन पर कलेक्टर पर कार्रवाई हुई। इनमें क्रमश: मझगवां में 36 एकड़ शासकीय भूमि निजी लोगों के नाम, . आराजी क्रमांक 238/3/3 की 0.60 एकड़ नजूल जमीन अर्जुन भाई व अन्य के नाम, आराजी क्रमांक 136/1 और 137 की कुल 44,575 वर्गफुट जमीन अनुराग मलैया के पक्ष में एवं सोनौरा छतैली में 0.89 हेक्टेयर भूमि निजी व्यक्तियों को दर्ज इन चारों मामलों में 30 मार्च 2022 को आरोप-पत्र जारी किया गया।