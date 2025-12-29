Indian Railway: उत्तर भारत में कोहरे के असर से ट्रेन 9 घंटे से ज्यादा लेट, यात्री हो रहे परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। हिमालय की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं का असर उत्तर से आने-जाने वाली ट्रेनों के साथ-साथ दक्षिण से आने वाली ट्रेनों पर भी दिखाई दे रहा है। उत्तर की ओर से आने व जाने वाली ट्रेनों के साथ दक्षिण से आने वाली ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से आठ से बाहर घंटे देरी से चल रहीं है।
ट्रेनों की देरी से चलने यात्रा कर रहे लोगों का बुरा हाल है। जिसकी शिकायत लोग ‘एक्स’ पर जबलपुर मंडल डीआरएम व वेस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ रेल मंत्रालय को भी टैग कर रहे हैं। यात्रियों के अनुसार जहां ठंड व कोहरा नहीं है, वहां से ट्रेनें देरी से क्यों चल रहीं है।
गाड़ी क्रमांक 014152 कानपुर एक्सप्रेस स्पेशल जिसके शनिवार की शाम पांच बजकर 15 मिनट पर निकलकर रविवार की सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर पहुंचने का समय निर्धारित था, लेकिन अपने निर्धारित समय से करीब 9.50 मिनट देरी से चलने की वजह से वह रात के आठ बजकर 45 मिनट पर सिहोरा स्टेशन से निकली है। जिसकी शिकायत यात्रियों ने एक्स पर रेल मंत्रालय को टैग करते हुए पोस्ट किया है।
इधर कोहरें की वजह से अपने निर्धारित से समय बाहर से घंटे से ज्यादा समय से देरी चलने की वजह से सतना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक से अपने निर्धारित समय पांच बजकर पच्चीस मिनट पर आनंद विहार के लिए प्रस्थान करने वाली रीवा-आनंद विहार एक्सप्रेस ‘रेवांचल एक्सप्रेस’ गई ही नहीं यानि रेलवे के मुताबिक शाम पांच बजकर पच्चीस मिनट पर गुजरने वाली रेवांचल एक्सप्रेस आज रात करीब एक बजे के बाद ही आनंद विहार के लिए प्रस्थान करेंगी।
मैनें कल मुंबई से डभौरा के लिए टिकट कराया था, इसे डभौरा सुबह 11 बजे पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी नौ बजे यह सिहोरा के पास है। मेरी बहन की सगाई है, मैं नहीं पहुंच पाया। - विनीत सिंह, यात्री
मैनें मुंबई से लखनऊ के लिए टिकट कराया था, मेरी मां की तबियत खराब रहती है, ट्रेन करीब बाहर घंटे से ज्यादा समय से लेट चल रहीं है, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। - इकबाल रजा, यात्री
एलटीटी लोकमान्य तिलक से बैठा हूं, पांच पंद्रह पर गाड़ी थी, वहीं चार घंटे देरी से आई, अब बारह घंटे लेट है, इसे रोककर दूसरी गाडियों को निकाला जा रहा है। - सचिदानंद सिंह, यात्री