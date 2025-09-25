मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नवरात्र में मैहर की मां शारदा के दर्शन के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 4 लाख भक्त पहुंचे

    शारदीय नवरात्र में मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे है। अब तक करीब 4 लाख भक्तों ने माता के दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में भक्तों का आना जारी है। कोई भक्त पैदल माता मंदिर पर पहुंच रहा है तो कोई दंड़वत करते हुए। पूरा मैहर मां शारदा के जयकारों से गूंज रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 12:15:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 12:22:40 PM (IST)
    नवरात्र में मैहर की मां शारदा के दर्शन के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 4 लाख भक्त पहुंचे

    HighLights

    1. मैहर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था।
    2. नीचे से लेकर पहाड़ी तक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो भक्तों की मदद कर रहे हैं।
    3. गुरुवार सुबह 12 बजे तक 72 हजार से ज्यादा श्रद्धालु मताा के दर्शन कर चुके हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मां शारदा धाम मैहर में चल रहे शारदेय नवरात्र महोत्सव में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। पहले दिन मां शारदा के दर्शन हेतु लगभग 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। दूसरे दिन यह संख्या बढ़कर 95 हजार तक जा पहुंची। तीसरे दिन श्रद्धालुओं का जोश और बढ़ा और करीब 1 लाख 25 हजार भक्तों ने माता के दरबार में मत्था टेका।

    इसी कड़ी में आज चतुर्थी तिथि (गुरुवार, 25 सितंबर 2025) को भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। प्रातः 12 बजे तक 72,639 श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं और अनुमान है कि दिनभर में यह संख्या 1 लाख से अधिक तक पहुंच सकती है। मेला क्षेत्र में जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को सुचारू दर्शन के लिए बैरिकेडिंग, कतार प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही महिला सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

    naidunia_image

    नवरात्र के प्रत्येक दिन की तरह आज भी माता के अलग-अलग स्वरूप की पूजा हो रही है

    • प्रथम दिवस (प्रतिपदा) पर माता शैलपुत्री की आराधना हुई।

    • द्वितीय दिवस (द्वितीया) पर ब्रह्मचारिणी माता की पूजा-अर्चना की गई।

    • तृतीय दिवस (तृतीया) पर मां चंद्रघंटा का शृंगार और दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हुए।

    • चतुर्थ दिवस (चतुर्थी) पर आज भक्त माँ कूष्मांडा की उपासना कर रहे हैं।

    naidunia_image

    नवरात्र के इन पावन दिनों में मां शारदा की नगरी पूरी तरह भक्तिमय वातावरण से सराबोर है। मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे मैहर नगर तक 'जय मां शारदा' के जयकारों से गूंज रहा है। मैहर की मां शारदा माता के दर्शन करने पहुंची एक लड़की की अचानक तबियत बिगड़ गई, तभी मौके पर मौजूद सीएसपी महेंद्र सिंह ने तत्काल स्वास्थ सेवा उपलब्ध कराई है। प्राथमिक उपचार के बाद लड़की स्वस्थ हो गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.