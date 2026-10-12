मैहर धाम में नवरात्रि के दूसरे दिन मां शारदा का हुआ अलौकिक श्रृंगार, प्रधान पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न की महाआरती

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मैहर स्थित त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा के दरबार में नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आज माता रानी का अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार किया गया। तड़के सुबह मां शारदा मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडे (दाऊ सरकार) ने पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जगत जननी की महाआरती संपन्न कराई।