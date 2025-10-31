MP में क्रेन में फंसे सांसद गणेश सिंह, झटके से आई नीचे तो खो बैठे आपा और ऑपरेटर को लगा दिया तमाचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के दौरान सतना शहर में उस वक्त हंगामा मच गया जब सांसद गणेश सिंह ने एक मशीन ऑपरेटर को सार्वजनिक रूप से ‘तमाचा’ जड़ दिया। यह घटना सेमरिया चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास हुई, जहां सांसद माल्यार्पण करने पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार, ‘रन फॉर यूनिटी’ के बाद दोपहर में सांसद गणेश सिंह को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से ऊपर उठाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कराया जा रहा था। लेकिन माल्यार्पण के बाद नीचे आते समय मशीन अचानक बीच में रुक गई। करीब आधा मिनट तक सांसद हवा में ही झूलते रहे।

मशीन हिलने से असंतुलन की स्थिति बन गई, जिससे सांसद नाराज हो गए। नीचे उतरने के बाद उन्होंने ऑपरेटर को पास बुलाया और सबके सामने एक ‘चमाट’ मार दी।

मौके पर अफरा-तफरी, वीडियो वायरल

इस दौरान मौके पर भाजपा कार्यकर्ता, नगर निगम अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौजूद था। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। उपस्थित लोगों में से कई ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब इनटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कार्यक्रम की चमक पर पड़ा विवाद का साया

‘रन फॉर यूनिटी’ का यह कार्यक्रम सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के संदेश के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन सेमरिया चौक की यह घटना चर्चा का केंद्र बन गई।

लोगों का कहना है कि नेताओं को ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय पर्व की भावना पर आंच न आए।