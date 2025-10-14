मैहर। जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया।
मामला लालपुर गांव के पास शाम करीब पांच बजे का है। मृतका की पहचान आरूषी पिता किसन केवट के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अमरपाटन से रीवा की ओर जा रही थी और उसकी रफ्तार काफी तेज थी। तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सड़क किनारे खेल रही आरूषी को रौंद दिया। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
सूचना मिलते ही अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। सिविल अस्पताल अमरपाटन के मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुनील गुप्ता ने बताया कि बच्ची को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था।
उन्होंने कहा कि एमएलसी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है, प्रारंभिक जांच में सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत होना पाया गया है। हादसे के बाद से लालपुर गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी हैं।