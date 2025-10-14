मैहर। जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया।

मामला लालपुर गांव के पास शाम करीब पांच बजे का है। मृतका की पहचान आरूषी पिता किसन केवट के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अमरपाटन से रीवा की ओर जा रही थी और उसकी रफ्तार काफी तेज थी। तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सड़क किनारे खेल रही आरूषी को रौंद दिया। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।