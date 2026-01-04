कभी इधर, तो कभी उधर... सतना में जंगल-गांव की सरहद पर 8 घंटे तक एक नीलगाय ने छुड़ा दिए वन विभाग के पसीने

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले में मझगवां वन क्षेत्र में जंगल और गांव की सरहद पर शुक्रवार का दिन किसी थ्रिलर से कम नहीं रहा। एक अकेली नीलगाय ने 11 वनकर्मियों की रेस्क्यू टीम को पूरे 8 घंटे तक छकाए रखा। सुबह 11 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन शाम 7 बजे जाकर खत्म हुआ, तब कहीं जाकर नीलगाय को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ा जा सका। इस दौरान खेतों में रबी फसलों की रखवाली कर रहे किसान दहशत और सतर्कता के बीच समय काटते रहे।

वन विभाग को सुबह करीब 10.30 बजे सूचना मिली कि एक नीलगाय जंगल की सीमा छोड़ खेतों की ओर बढ़ रही है। सूचना मिलते ही मझगवां वन परिक्षेत्र की रेस्क्यू टीम वनपरिक्षेत्राधिकारी जितेंद्र परिहार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। लेकिन नीलगाय हर बार नई दिशा पकड़ लेती, कभी गेहूं-चना के खेतों में दौड़ लगाती, तो कभी गांव की पगडंडियों से होती हुई आबादी की ओर बढ़ जाती।