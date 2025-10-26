कहां हैं शिवम शुक्ला? चित्रकूट में 8 महीने लापता हुए बेटे को नहीं खोज पाई पुलिस, तो पिता ने दी आत्मदाह की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। चित्रकूट के रघुवीर मंदिर परिसर से आठ माह पहले लापता हुए 14 वर्षीय बालक शिवम शुक्ला का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सभापुर थाना क्षेत्र के पटना खुर्द निवासी अजय शुक्ला के इकलौते पुत्र शिवम के गुमशुदा होने के मामले में परिवार अब पूरी तरह टूट चुका है। यह मामला अब प्रशासनिक संवेदनहीनता और एक पिता की व्यथा का प्रतीक बन गया है, जो अपने लापता बेटे की वापसी की उम्मीद में हर दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहा है।

जानकारी के अनुसार, शिवम श्रीराम जानकी कुंड विद्यालय, चित्रकूट में कक्षा आठवीं का छात्र था। 5 जनवरी 2025 को वह विद्यालय गया था, जिसके बाद वह रहस्यमय परिस्थितियों में रघुवीर मंदिर परिसर से लापता हो गया। घटना की रिपोर्ट नयागांव थाने में दर्ज है, परंतु परिजनों को अब तक किसी भी सुराग का इंतजार है।

हेड मास्टर व शिक्षक पर पिता ने लगाया गायब करने का आरोप

पिता अजय शुक्ला ने विद्यालय के हेडमास्टर सुरेंद्र तिवारी और शिक्षक हरिओम मिश्रा पर बच्चे को गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों शिक्षकों ने शिवम को मैहर ले जाकर वहां से गायब कर दिया। पीड़ित पिता ने इस मामले में डीजीपी, आईजी, एसपी सतना और सीबीआई तक गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नयागांव थाना पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी

पिता ने पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में लिखा है कि हमारा एक ही पुत्र है, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार मुख्यमंत्री आवास या एसपी कार्यालय के सामने आत्मदाह करेगा। अजय शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे विद्यालय जाकर बेटे के बारे में पूछते हैं तो हेडमास्टर धमकी देते हैं और कहते हैं कि लड़के का नाम मत लो। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही और पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि आठ माह बीत जाने के बाद भी उनके बेटे की खोजबीन तक शुरू नहीं की गई है।