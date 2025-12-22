सिस्टम से बेखबर MP के मंत्री: PWD कार्य पहले ही निरस्त, फिर मंत्री ने दिए निरस्तीकरण के निर्देश, समन्वय और सूचना तंत्र की खुली पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कहते हैं निरीक्षण से व्यवस्था सुधरती है, लेकिन जब निरीक्षण ही जानकारी के बिना हो तो वह व्यवस्था पर नहीं, निरीक्षक पर सवाल खड़े कर देता है। कुछ ऐसा ही नजारा उपसंभाग मझगवां के पोड़ी–मनकहरी मार्ग पर देखने को मिला, जहां लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा अमानक घोषित कर दो दिन पहले ही निरस्त किए जा चुके सड़क नवीनीकरण कार्य को लेकर राज्य मंत्री नगरीय प्रशासन प्रतिमा बागरी ने निरीक्षण कर उसे “निरस्त करने के निर्देश” दे डाले।

विडंबना यह कि जिस कार्य को मंत्री महोदया नव निर्माण समझकर निरीक्षण कर रही थीं, वह असल में डामर नवीनीकरण का काम था। इससे भी अहम बात यह रही कि उक्त कार्य को PWD पहले ही अमानक पाकर खारिज कर चुका था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंत्री को अपनी ही विधानसभा में हो रही कार्रवाई की जानकारी नहीं थी, या फिर निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया है।