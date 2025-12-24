सतना में रेलकर्मी ने आवास में खाया जहर, अधिकारियों पर लगाया पैसे मांगने का आरोप

सतना। रेलवे साउथ डिपों में कार्यरत एक रेलकर्मी ने रेल्वे कॉलोनी स्थित अपने ही आवास में जहर खां लिया। जिससे उसकी हालत नाजुक होने पर स्वजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया गया और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। रेलकर्मी ने अपने अस्वस्थ्य हालातों पर अपनी जहर खुरानी के पीछे अपने ही विभाग के रेल अधिकारियों पर प्रताडि़त करने व पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं।

रेलकर्मी ने आरोप लगाते हुए बताया कि तीन-चार माह पूर्व उसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से उसके अधिकारी उसे प्रताडि़त कर रहे थे। उससे पैसों की जबरियन मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या का प्रयास जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।