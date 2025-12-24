मेरी खबरें
    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 05:56:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 05:59:13 PM (IST)
    सतना में रेलकर्मी ने आवास में खाया जहर, अधिकारियों पर लगाया पैसे मांगने का आरोप
    रेलवे कर्मचारी ने खाया ज़हर।

    HighLights

    1. तीन-चार माह पूर्व उसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था
    2. जिसके बाद से उसके अधिकारी उसे प्रताडि़त कर रहे थे
    3. उससे पैसों की जबरिया मांग कर रहे थे व तंग कर रहे थे

    सतना। रेलवे साउथ डिपों में कार्यरत एक रेलकर्मी ने रेल्वे कॉलोनी स्थित अपने ही आवास में जहर खां लिया। जिससे उसकी हालत नाजुक होने पर स्वजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया।

    जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया गया और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। रेलकर्मी ने अपने अस्वस्थ्य हालातों पर अपनी जहर खुरानी के पीछे अपने ही विभाग के रेल अधिकारियों पर प्रताडि़त करने व पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं।

    रेलकर्मी ने आरोप लगाते हुए बताया कि तीन-चार माह पूर्व उसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से उसके अधिकारी उसे प्रताडि़त कर रहे थे। उससे पैसों की जबरियन मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या का प्रयास जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।


    डिपो इंचार्ज व सेक्शन एसएससी को बनाया आरोपित

    जहर खुरानी से अस्वस्थ्य व अधचेत अवस्था में रेलकर्मी सुनील कुमार सोनी ने अपने जहर खाने के पीछे अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों डिपो इंचार्ज साउथ (एसएससी) व मुकेश मिश्रा एसएससी सेक्शन का नाम लेते हुए उनके ऊपर पैसे मांगने व प्रताडि़त व परेशान करने से हताश व मजबूर होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने का आरोप लगाया है।

