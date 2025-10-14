MP में रहस्यमय तरीके से लापता हुई छात्रा... कॉलेज के लिए निकली लेकिन नहीं लौटी घर; तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। जिला के अमरपाटन जनपद के ग्राम बड़खुरा निवासी 22 वर्षीय राजकुमारी सिंगरौल पिछले एक महीने से लापता है। वह 13 सितंबर की सुबह रोज की तरह अमरपाटन कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन न तो कॉलेज पहुँची और न ही घर लौटी।

स्वजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अंततः उन्होंने थाना अमरपाटन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि राजकुमारी सिंगरौल, पिता पूरन प्रसाद सिंगरौल, निवासी ग्राम बड़खुरा, पोस्ट बीदा, तहसील उचेहरा, जिला सतना की रहने वाली है। स्वजनों ने आशंका जताई है कि वह किसी परेशानी या बहकावे में आ गई हो सकती है। घटना के बाद से परिवारजन बेहद चिंतित हैं और बेटी की सलामती की दुआ कर रहे हैं।