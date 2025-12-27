मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 01:23:12 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 01:34:46 PM (IST)
    सतना में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होने पर रेप पीड़‍िता ने दी खुद का गला काटने की दी धमकी
    एसपी ऑफिस के बाहर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठी थी पीड़‍िता। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. रेप पीड़ित महिला ने एक वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए
    2. आरोपी भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा है, दबाव में पुलिस कार्रवाई से बच रही है
    3. देर रात पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद वो घर गई

    नईदुनिया प्रति‍निधि, सतना। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुष्कर्म पीड़ित महिला अपने दोनों मासूम बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई और देर रात तक वहीं बैठी रही। महिला का आरोप है कि आरोपी की जमानत जिला अदालत और हाईकोर्ट से खारिज होने के बावजूद पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। देर रात पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद ही पीड़िता अपने घर के लिए रवाना हुई।

    इससे पहले पीड़ित महिला ने एक वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में महिला ने कहा कि आरोपी भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा है, इसलिए सत्ता के दबाव में पुलिस कार्रवाई से बच रही है। महिला का कहना है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जिससे उसे और उसके बच्चों की जान को खतरा है।


    अधिकारियों में मचा हड़कंप

    पीड़िता जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरने पर बैठी थी, उसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिला को कार्यालय परिसर से हटाने की कोशिश की, जिस पर वह और आक्रोशित हो गई। महिला ने रोते हुए कहा कि यदि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाएगी। महिला के इस बयान के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने महिला से बातचीत की और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। इसके बाद देर रात महिला अपने दोनों बच्चों के साथ घर के लिए रवाना हुई। हालांकि, महिला का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह दोबारा आंदोलन करेगी।

    गौरतलब है कि सतीश शर्मा के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में अदालतें पहले ही जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं। इसके बावजूद गिरफ्तारी न होने से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और पुलिस प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है।

