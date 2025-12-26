चुरहट एसडीएम के रीडर को रीवा लोकायुक्त ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। लोकायुक्त टीम रीवा ने चुरहट एसडीएम के स्टोनो को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। यह कार्रवाई लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को चुरहट बीछी रोड स्थित सरयू प्रसाद प्रजापति की किराने की दुकान के बाहर किया है। कार्रवाई के बाद से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

बता दें कि गजेंद्र सिंह पिता स्व. श्यामलाल पटेल 34 वर्ष निवासी पड़खुरी 586 ने 23 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराया कि पड़खुरी गांव में मेरी पुश्‍तैनी भूमि है। मेरे भाई सुरेंद्र कुमार पटेल के स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि को मेरी भाभी ललिता पटेल द्वारा अपने नाम करवा लिया था।

पुश्‍तैनी जमीन होने के कारण स्वर्गीय सुरेंद्र पटेल द्वारा हम दो भाई एवं भतीजा विवेक सिंह के नाम वसीयतनामा दे चुके थे। भूमि का वारसाना हेतु अपील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील चुरहट को किए। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश जारी करा दिया गया था। स्थगन आदेश को अपने पक्ष में करवाने के लिए जब मैं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील चुरहट में पदस्थ बाबू रामहित तिवारी से मिला तो उन्होंने मेरे पक्ष में आदेश करवाने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं एवं आदेश निरस्त हो जाने के डर से 25 हजार रुपए पूर्व में ही दे चुके हैं।