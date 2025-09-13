मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    चित्रकूट में सिर्फ 5 रुपये के लिए जमकर खून-खराबा, पूरे इलाके में मची सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस

    MP News: मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी चित्रकूट के गुप्त गोदावरी क्षेत्र में शनिवार को ई-रिक्शा किराए को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली किराए की प्रतिस्पर्धा ने खून-खराबे का रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 09:50:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 09:50:07 PM (IST)
    चित्रकूट में सिर्फ 5 रुपये के लिए जमकर खून-खराबा, पूरे इलाके में मची सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस
    चित्रकूट में सिर्फ 5 रुपये के लिए जमकर खून-खराबा

    HighLights

    1. 5 बनाम 10 रुपये का झगड़ा, पहुंचा थाना व अस्पताल
    2. गुप्त गोदावरी में विवाद, ई-रिक्शा किराए पर खून-खराबा
    3. पुलिस ने घायल नत्थू को अस्पताल पहुंचाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, चित्रकूट। पर्यटन नगरी चित्रकूट के गुप्त गोदावरी क्षेत्र में शनिवार को ई-रिक्शा किराए को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली किराए की प्रतिस्पर्धा ने खून-खराबे का रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

    ऐसे हुई घटना

    जानकारी के अनुसार, गुप्त गोदावरी क्षेत्र में रहने वाले नत्थू चमार और रज्जु गड़रिया पुत्र भागवत गड़रिया दोनों ही ई-रिक्शा चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। स्थानीय यात्रियों को लुभाने के लिए नत्थू जहाँ मात्र 5 रुपये में सवारी बैठा रहा था, वहीं रज्जु 10 रुपये किराया वसूल रहा था।

    इसी किराया प्रतिस्पर्धा को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर रज्जु ने नत्थू के सिर पर डंडे से जोरदार वार कर दिया। चोट लगने से नत्थू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    मौके पहुची पुलिस

    घटना की सूचना मिलते ही चित्रकूट पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर चित्रकूट थाने ले जाया गया। पुलिस ने घायल नत्थू को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और मेडिकल परीक्षण करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    अक्सर रहती है तनातनी

    स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पर्यटकों की भारी आवाजाही के चलते ई-रिक्शा चालकों के बीच किराए को लेकर अक्सर तनातनी रहती है, लेकिन आज की घटना ने स्थिति को गंभीर बना दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.