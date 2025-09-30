Satna News: चित्रकूट के समीप आकाशीय बिजली गिरने से आठ लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर

चित्रकूट। बरौंधा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लालपुर (पडऱी) के कोरियान मोहल्ला में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मंदिर के पास देवी की पूजा कर रही महिलाओं और बच्चों के समीप अचानक आकाशीय बिजली गिरने से अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में कुल आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएँ शामिल हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मझगवां अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि अधिकांश घायलों की स्थिति सामान्य है, लेकिन एक महिला को गहन चिकित्सा में रखा गया है।