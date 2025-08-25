पानी भरने कुएं पर पहुंची महिला, बदबू आने पर झांककर देखा तो अंदर दिखी लाश; एमपी के सतना की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मध्य प्रदेश के सतना शहर के धवारी इलाके में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला पूजा के लिए पानी भरने कुएं पर पहुंची। कुएं से आ रही तेज बदबू ने उसे कुछ असामान्य महसूस कराया। जब महिला ने झांककर देखा, तो उसके होश उड़ गए कुएं में एक युवक का शव दिखा। मौके पर जुटी भीड़ और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया।

उसकी पहचान 20 वर्षीय राज रैकवार के रूप में हुई, जो पिछले चार दिनों से लापता था। घटना के बाद धवारी गली नंबर 4 में मातम का माहौल है। राज के स्वज गहरे सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। रहस्यमय हालात में हुई इस मौत ने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया है

22 अगस्त की शाम से था लापता, नहीं मिला था कोई सुराग राज रैकवार 22 अगस्त की शाम को अपने काम से घर लौटते समय अचानक गायब हो गया था। जब वह देर रात तक नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अगले दिन 23 अगस्त को स्वजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। चार दिन तक चले इंतजार और तनाव के बाद रविवार को एक अहम सुराग हाथ लगा राज की चप्पल कुएं के पास पाई गई। इसी से परिजनों को शक हुआ कि युवक की गुमशुदगी का रहस्य इसी कुएं से जुड़ा हो सकता है। महिला ने महसूस की बदबू, कुएं में झांकते ही सामने आया सच्चाई सोमवार सुबह एक महिला जब पूजा के लिए कुएं से पानी भरने पहुंची, तो बदबू ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही कुएं में झांका, तो एक शव नजर आया। महिला के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए और पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।