सतना में गालियां दे रहे शराबी को रेत कारोबारी ने फटकारा तो कट्टा निकालकर किया फायर, जांघ को छूकर निकली गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। भुंजवा मोहल्ले में रविवार रात रेत कारोबारी संजय अग्रवाल पर अज्ञात युवक ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली संजय की जांघ को छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया।

गोली संजय की जांघ को छूते हुए निकल गई पुलिस के अनुसार, संजय अपने बेटे अंकित के साथ बिरला अस्पताल से लौट रहे थे। भुंजवा मोहल्ले में पान की दुकान पर रुकने के दौरान एक युवक ने नशे की हालत में उनसे गाली-गलौज शुरू कर दी। अंकित ने युवक को फटकारा तो उसने कट्टा निकालकर फायर कर दिया। गोली संजय की जांघ को छूते हुए निकल गई।

अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला फायरिंग के बाद अंकित और आसपास मौजूद लोगों ने आरोपित का पीछा किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आरोप है कि भागते समय युवक ने तीन हवाई फायर भी किए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस घायल संजय का बयान दर्ज कर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवे किनारे मिनी दुकानों से अवैध शराब बिक्री के आरोप वहीं मैहर में अधिकृत शराब दुकानों की आड़ में कथित अवैध पैकारियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। मैहर क्षेत्र में सोनवारी स्थित शराब दुकान से जुड़े लोगों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर हाईवे किनारे मिनी दुकानें खोलकर शराब की बिक्री किए जाने की शिकायत सामने आई है।