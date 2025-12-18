ग्राहक बनकर पहुंचा एसडीएम का ड्राइवर, HIV संक्रमित खून की दलाली करते तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित पांच बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले की जांच अभी चल ही रही है कि इसी बीच एक स्टिंग ऑपरेशन ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है।
गुरुवार को एसडीएम सिटी राहुल सिलड़िया ने अपने ड्राइवर रजनीश साहू को रक्त खरीदने के लिए ग्राहक बनाकर भेजा। ड्राइवर ने स्टिंग कर वीडियो बनाया, जिसके आधार पर पुलिस व एसडीएम की टीम ने रजनीश, मोहम्मद कैफ और अनिल गुप्ता को पकड़ लिया।
तीनों जिला अस्पताल के सामने चाय की दुकान में बैठकर 4500 रुपये लेकर ब्लड उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे और काफी समय से जिला अस्पताल परिसर में सक्रिय थे।
ये लोग जरूरतमंद मरीजों व उनके स्वजन को अपने जाल में फंसाकर अवैध रूप से रक्त उपलब्ध कराने का धंधा कर रहे थे।
कार्रवाई के दौरान दलालों से नकद रकम बरामद की गई है। फिलहाल तीनों दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।