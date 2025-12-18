मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्राहक बनकर पहुंचा एसडीएम का ड्राइवर, HIV संक्रमित खून की दलाली करते तीन गिरफ्तार

    तीनों जिला अस्पताल के सामने चाय की दुकान में बैठकर 4500 रुपये लेकर ब्लड उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे और काफी समय से जिला अस्पताल परिसर में सक्रिय थे ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 09:13:32 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 09:16:49 PM (IST)
    ग्राहक बनकर पहुंचा एसडीएम का ड्राइवर, HIV संक्रमित खून की दलाली करते तीन गिरफ्तार
    खून की दलाली करते तीन गिरफ्तार।

    HighLights

    1. ग्राहक बनकर पहुंचा एसडीएम का ड्राइवर
    2. खून की दलाली करते तीन गिरफ्तार किए गए
    3. संक्रमित रक्त मामले की जांच के बीच स्टिंग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित पांच बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले की जांच अभी चल ही रही है कि इसी बीच एक स्टिंग ऑपरेशन ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है।

    गुरुवार को एसडीएम सिटी राहुल सिलड़िया ने अपने ड्राइवर रजनीश साहू को रक्त खरीदने के लिए ग्राहक बनाकर भेजा। ड्राइवर ने स्टिंग कर वीडियो बनाया, जिसके आधार पर पुलिस व एसडीएम की टीम ने रजनीश, मोहम्मद कैफ और अनिल गुप्ता को पकड़ लिया।


    तीनों जिला अस्पताल के सामने चाय की दुकान में बैठकर 4500 रुपये लेकर ब्लड उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे और काफी समय से जिला अस्पताल परिसर में सक्रिय थे।

    ये लोग जरूरतमंद मरीजों व उनके स्वजन को अपने जाल में फंसाकर अवैध रूप से रक्त उपलब्ध कराने का धंधा कर रहे थे।

    कार्रवाई के दौरान दलालों से नकद रकम बरामद की गई है। फिलहाल तीनों दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.