ग्राहक बनकर पहुंचा एसडीएम का ड्राइवर, HIV संक्रमित खून की दलाली करते तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित पांच बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले की जांच अभी चल ही रही है कि इसी बीच एक स्टिंग ऑपरेशन ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है।

गुरुवार को एसडीएम सिटी राहुल सिलड़िया ने अपने ड्राइवर रजनीश साहू को रक्त खरीदने के लिए ग्राहक बनाकर भेजा। ड्राइवर ने स्टिंग कर वीडियो बनाया, जिसके आधार पर पुलिस व एसडीएम की टीम ने रजनीश, मोहम्मद कैफ और अनिल गुप्ता को पकड़ लिया।