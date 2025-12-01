चित्रकूट में भीषण हादसा: तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो छात्रों को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि,चित्रकूट। गोदावरी मोड़ क्षेत्र में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। पुराने मॉडल की तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया। हादसे में बाइक चला रहे युवक के सिर पर कार का पहिया चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान यश मिश्रा निवासी नरैनी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है, जो चित्रकूट स्थित आरोग्यधाम में रहकर गुरुकुल विद्यालय में अध्ययन कर रहा था।

अस्पताल में तोड़ा दम हादसे के दौरान बाइक पर उसके साथ बैठा दूसरा युवक हिमांशु सेन निवासी आरोग्यधाम गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल जानकीकुंड अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर सीधे बाइक पर चढ़ गई, जिससे दोनों युवक काफी दूर तक घिसटते चले गए।