मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    चित्रकूट में भीषण हादसा: तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो छात्रों को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

    गोदावरी मोड़ क्षेत्र में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। पुराने मॉडल की तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया। हादसे में बाइक चला रहे युवक के सिर पर कार का पहिया चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 04:19:52 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 04:19:52 AM (IST)
    चित्रकूट में भीषण हादसा: तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो छात्रों को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत
    चित्रकूट में भीषण हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि,चित्रकूट। गोदावरी मोड़ क्षेत्र में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। पुराने मॉडल की तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया। हादसे में बाइक चला रहे युवक के सिर पर कार का पहिया चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान यश मिश्रा निवासी नरैनी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है, जो चित्रकूट स्थित आरोग्यधाम में रहकर गुरुकुल विद्यालय में अध्ययन कर रहा था।

    अस्पताल में तोड़ा दम

    हादसे के दौरान बाइक पर उसके साथ बैठा दूसरा युवक हिमांशु सेन निवासी आरोग्यधाम गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल जानकीकुंड अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर सीधे बाइक पर चढ़ गई, जिससे दोनों युवक काफी दूर तक घिसटते चले गए।


    कार चालक को किया पुलिस के हवाल

    हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार चालक को पकड़ लिया और उसे चित्रकूट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त कार अभी भी मौके पर मौजूद थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मरने वाले दोनों छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी है। स्थानीयजनों में गुस्सा व्याप्त है और वे इस क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.