सतना में हिंदू से मुस्लिम बने तीन लोगों ने खोल रखा था मतांतरण का केंद्र, एक साल में मिली 9 लाख रुपये की फंडिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मुस्लिम धर्म में मतांरण कराने को लेकर सतना जिले की धारकुंडी थाना पुलिस ने हिंदू से मुस्लिम बन चुके तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय से तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला धारकुंडी थाना क्षेत्र में ग्राम झखौरा में बनी कथित अवैध मस्जिद/मतांरण केन्द्र को लेकर उपजे विवाद के बाद कार्रवाई करने पर सामने आया।

जांच में यह बात भी सामने आई कि पकड़े गए तीनों आरोपितों को हिंदू से मुस्लिम मत में मतांरण कराने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से फडिंग भी की जा रही थी। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दस वर्ष पूर्व हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना चुके स्थानीय निवासी लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान पिता जिसवा चौधरी (68 वर्ष), निवासी ग्राम झखौरा थाना धारकुण्डी, विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर पिता लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान (32 वर्ष), निवासी ग्राम झखौरा, और दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुला पिता स्व. मोहनलाल चौधरी (42 वर्ष), निवासी ग्राम रनेही थाना कोठी इस काम में शामिल पाए गए हैं। तीनों आरोपितों के विरुद्ध मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तारी की गई है।

एक साल में आठ से नौ लाख आए धारकुंडी थाना पुलिस कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस कथित मतांरण केंद्र को लगातार बड़ी मात्रा में धनराशि मिल रही थी। पकड़े गए आरोपितों के खाते में वर्ष 2025 में अभी तक आठ से नौ लाख रुपए भेजे जा चुके है। पुलिस को आशंका है कि यह फंडिंग बाहर से भेजी जा रही थी। अब पुलिस बैंक खातों, लेन-देन, संपर्कों और नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का आरोप पुलिस का कहना है कि आरोपित लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों को विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की। जिसके तहत यह बात सामने आ रहीं है कि इन्हें ऐसा करने के लिए बाहर से रुपयों की मदद भी भेजी जा रहीं है। इसके अलावा इस काम को करवाने के लिए हिंदू से मुस्लिम बन चुके लोगों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।