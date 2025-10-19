मेरी खबरें
    सतना जिले में घर की दीवार ढहने से दो महिलाएं हुई घायल, ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल

    सतना के चकेरा गांव में पुराने मकान की दीवार ढहने से दो महिलाएं, शंखी प्रजापति और सोमवती प्रजापति, गंभीर घायल हो गईं। ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मलबे में दबने से दोनों को सिर, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आईं। दीवार में दरारें थीं, लेकिन मरम्मत नहीं हुई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 12:53:47 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 01:56:02 PM (IST)
    घर की दीवार गिरने के बाद लगी ग्रामीणों की भीड़।

    1. घर के आंगन में दोनों महिलाएं अपना काम कर रह थीं।
    2. तभी अचानक से दीवार उनके ऊपर गिर गई।
    3. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के चकेरा गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुराने मकान की दीवार अचानक ढह जाने से घर के अंदर मौजूद दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए मलबे में दबी महिलाओं को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

    घायलों की पहचान शंखी प्रजापति पति कैलाश प्रजापति (30 वर्ष) और सोमवती पिता लल्लू प्रजापति (18 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों महिलाएं घर के आंगन में रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त थीं, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर पड़ी। मलबे में दबने से दोनों को सिर, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आईं।


    सूचना मिलते ही रामपुर बघेलान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि मकान काफी पुराना था और बीते कई दिनों से दीवार में दरारें दिखाई दे रही थीं, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई थी। दोनों घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।

