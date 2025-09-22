मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में सीवर लाइन सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो कर्मचारी हुए बेहोश

    सतना के क्रिस्टकुला स्कूल के पास सीवर लाइन सफाई कर रहे दो सफाई कर्मचारी जहरीली गैस रिसने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और तुरंत अपनी गाड़ी से ही कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 02:08:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 02:13:11 PM (IST)
    सतना में सीवर लाइन सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो कर्मचारी हुए बेहोश
    अस्पताल में भर्ती सफाई कर्मचारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना के क्रिस्टकुला स्कूल के पास सीवर लाइन सफाई कर रहे दो सफाई कर्मचारी जहरीली गैस रिसने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और तुरंत अपनी गाड़ी से ही कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। जानकारी के मुताबिक सफाई कार्य के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए थे।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.