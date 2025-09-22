सतना में सीवर लाइन सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो कर्मचारी हुए बेहोश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना के क्रिस्टकुला स्कूल के पास सीवर लाइन सफाई कर रहे दो सफाई कर्मचारी जहरीली गैस रिसने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और तुरंत अपनी गाड़ी से ही कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में कर्मचारियों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। जानकारी के मुताबिक सफाई कार्य के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए थे।
