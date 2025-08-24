MP News: ग्रामीणों ने चोर समझकर बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला, हॉस्पीटल में कराने आईं थी इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, चित्रकूट। भभई गांव में चोर समझकर ग्रामीणों ने 52 वर्षीय महिला को पीट-पीटकर मार डाला। वह छत्तीसगढ़ से सतना स्थित जानकीकुंड नेत्र चिकित्सालय में आंखों का इलाज कराने आई थीं। अस्पताल में उनका पंजीकरण रविवार सुबह 8:26 बजे किया था। वह करीब 20 किलोमीटर दूर भभई गांव कैसे पहुंच गईं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

पुलिस कर रही मामले की जांच छत्तीसगढ़ के जिला राजनंदगांव थाना बसंतपुर के लोधी गांव निवासी लालजी की पत्नी देवंती के गांव में जानकीकुंड अस्पताल ने कैंप लगाया था। डाक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी थी। इसके बाद वह रविवार सुबह जानकीकुंड अस्पताल पहुंचीं। दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस को महिला के पीटे जाने की जानकारी मिली।