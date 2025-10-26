सीधी में एक समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करना महिला कॉन्स्टेबल को पड़ा भारी, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। एक समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला आरक्षक अंजू जायसवाल को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन में अटैच किया है। दरअसल, शुक्रवार को जिले के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में निजी संस्था ने शहना अख्तर का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तीन तरह के पास (50 रुपये, 100 रुपये व 250 रुपये) की व्यवस्था की गई थी।

सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थी महिला आरक्षक महिला आरक्षक अंजू जायसवाल को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था। वह अपने स्वजन को बिना पास के अंदर ले जाना चाह रही थीं। गेट पर तैनात वालेंटियरों ने रोका, तो भड़क गईं और पंडित शब्द का उपयोग करते हुए अभद्र शब्द कहे। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है।