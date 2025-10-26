मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सीधी में एक समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करना महिला कॉन्स्टेबल को पड़ा भारी, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

    MP News: मध्य प्रदेश के सीधी में एक समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला आरक्षक अंजू जायसवाल को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन में अटैच किया है। वह एक कार्यक्रम में अपने स्वजन को बिना पास के अंदर ले जाना चाह रही थीं। गेट पर तैनात वालेंटियरों ने रोका, तो भड़क गईं और अभद्र शब्द कहे।

    By Neelambuj Pandey
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 07:49:22 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 07:49:22 PM (IST)
    सीधी में एक समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करना महिला कॉन्स्टेबल को पड़ा भारी, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
    महिला आरक्षक अंजू जायसवाल तत्काल प्रभाव से निलंबित

    HighLights

    1. एक समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल सस्पेंड
    2. कांस्टेबल को गेट पर तैनात वालेंटियरों ने रोका, तो भड़क गईं और अभद्र शब्द कहे
    3. ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राकेश द्विवेदी ने कार्रवाई की मांग की थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। एक समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला आरक्षक अंजू जायसवाल को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन में अटैच किया है। दरअसल, शुक्रवार को जिले के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में निजी संस्था ने शहना अख्तर का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तीन तरह के पास (50 रुपये, 100 रुपये व 250 रुपये) की व्यवस्था की गई थी।

    सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थी महिला आरक्षक

    महिला आरक्षक अंजू जायसवाल को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था। वह अपने स्वजन को बिना पास के अंदर ले जाना चाह रही थीं। गेट पर तैनात वालेंटियरों ने रोका, तो भड़क गईं और पंडित शब्द का उपयोग करते हुए अभद्र शब्द कहे। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है।


    ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष ने की थी शिकायत

    ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राकेश द्विवेदी ने एसपी संतोष कोरी से कार्रवाई की मांग की थी। वीडियो की जांच के बाद एसपी ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षक का यह व्यवहार अनुशासनहीनता है और इससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.