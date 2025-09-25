मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 09:48:18 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 10:04:29 PM (IST)
    ननद-भाभी की दोस्ती गहरी हो गई, पति को इस रिश्ते पर कभी शक नहीं हुआ, दोनों के साथ भागने की आशंका
    1. पत्नी की गुमशुदगी को लेकर खोज अभियान शुरू।
    2. जबलपुर और अमरपाटन पुलिस की संयुक्त तलाश।
    3. पति ने पत्नी, मानसी की वॉट्सएप चैट पुलिस को दी।

    मैहर। जिला के अमरपाटन थाना निवासी आशुतोष बंसल की पत्नी पिछले एक माह से रहस्यमय हालात में लापता है। आशुतोष का आरोप है कि उसकी ममेरी बहन यानी पत्नी की ननद मानसी, भाभी (युवक की पत्नी) को अपने साथ भगा ले गई और शक है कि उसने उसे बेच भी दिया है। पीड़ित पति ने पत्नी और मानसी की वॉट्सएप चैट पुलिस को सौंपी है, जिसके आधार पर अब जबलपुर और अमरपाटन पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं।

    लव मैरिज के बाद बसा था छोटा परिवार

    करीब 7 साल पहले आशुतोष ने संध्या से लव मैरिज की थी। परिवार ने शुरू में विरोध किया था, लेकिन दोनों ने घर बसाया और अब एक 5 साल का बेटा भी है। साल 2022 में आशुतोष पत्नी-बेटे के साथ पढ़ाई के लिए जबलपुर रहने लगा। इस दौरान उसकी ममेरी बहन मानसी घर पर आती-जाती रही। ननद-भाभी की दोस्ती गहरी हो गई और पति को इस रिश्ते पर कभी शक नहीं हुआ।

    12 अगस्त को गायब हुई, रेलवे स्टेशन पर मिली

    आशुतोष ने बताया कि 12 अगस्त को पत्नी अचानक घर छोड़कर चली गई। सीसीटीवी में वह रांझी की ओर जाती दिखी। अगले दिन जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो संध्या वहीं मिल गई। उसने कहा कि अब जबलपुर में नहीं रहना चाहती और अमरपाटन जाना चाहती है। इसके बाद आशुतोष उसे और बेटे को लेकर घर आ गया।

    22 अगस्त को दोबारा हुई गायब

    कुछ ही दिन बाद 22 अगस्त को संध्या फिर से घर से गायब हो गई। इस बार उसने मोबाइल भी घर पर छोड़ दिया। जब पति ने मोबाइल खंगाला तो उसमें मानसी के साथ उसकी निजी चैट मिली। चैट से साफ़ हुआ कि दोनों साथ में रहने की प्लानिंग कर रही थीं। इसके बाद से संध्या का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका।

    पति का आरोप- बहन ने ही गायब किया

    आशुतोष का कहना है कि उसकी पत्नी को गायब करने के पीछे मानसी का ही हाथ है। अगर पुलिस सख्ती से पूछताछ करे तो पूरा राज़ खुल सकता है। “मेरी पत्नी को ढूंढकर मिलवा दीजिए, उसका और बेटे का बिना उसके जीवन अधूरा है” युवक ने पुलिस से यही गुहार लगाई है।

    पुलिस की दो जिलों में तैनाती

    घटना की शिकायत अमरपाटन और जबलपुर के घमापुर दोनों थानों में दर्ज हुई है। पुलिस टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। घमापुर थाना प्रभारी का कहना है कि मानसी से पूछताछ की गई है लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है। मामले की गंभीरता देखते हुए दोनों जिलों की पुलिस मिलकर खोजबीन कर रही है।

