मैहर में हिंदू नाम रखकर प्रसाद की दुकान चला रहा यूसुफ खान और अवैध वसूली करने वाला सोनू खान गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शारदेय नवरात्र मेले में गुरुवार को एक आटो चालक ने श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया वसूला। वह सजातीय दुकानदार के पास ले गया और जबरन महंगा प्रसाद दिलाने के साथ ही रुपये ऐंठे। शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और दुकान को सील कर दिया है।

सतना निवासी शिकायतकर्ता देवांश द्विवेदी ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन मैहर से मंदिर जाने के लिए आटो में बैठा। चालक यूसुफ खान ने 10 रुपये प्रति सवारी किराया बताया, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने पर 20-20 रुपये की मांग करने लगा। उसने कहा कि प्रसाद सोनू खान की दुकान से ही लेना होगा।