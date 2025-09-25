मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मैहर में हिंदू नाम रखकर प्रसाद की दुकान चला रहा यूसुफ खान और अवैध वसूली करने वाला सोनू खान गिरफ्तार

    सतना निवासी शिकायतकर्ता देवांश द्विवेदी ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन मैहर से मंदिर जाने के लिए आटो में बैठा। चालक यूसुफ खान ने 10 रुपये प्रति सवारी किराया बताया, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने पर 20-20 रुपये की मांग करने लगा। उसने कहा कि प्रसाद सोनू खान की दुकान से ही लेना होगा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 10:26:27 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 10:53:08 PM (IST)
    मैहर में हिंदू नाम रखकर प्रसाद की दुकान चला रहा यूसुफ खान और अवैध वसूली करने वाला सोनू खान गिरफ्तार
    यूसुफ खान और सोनू खान गिरफ्तार।

    HighLights

    1. प्रसाद की दुकान चला रहा था सोनू खान।
    2. ऑटो चालक यूसुफ खान ने की अवैध वसूली
    3. दुकान का लाइसेंस निरस्त कर सील किया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शारदेय नवरात्र मेले में गुरुवार को एक आटो चालक ने श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया वसूला। वह सजातीय दुकानदार के पास ले गया और जबरन महंगा प्रसाद दिलाने के साथ ही रुपये ऐंठे। शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और दुकान को सील कर दिया है।

    सतना निवासी शिकायतकर्ता देवांश द्विवेदी ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन मैहर से मंदिर जाने के लिए आटो में बैठा। चालक यूसुफ खान ने 10 रुपये प्रति सवारी किराया बताया, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने पर 20-20 रुपये की मांग करने लगा। उसने कहा कि प्रसाद सोनू खान की दुकान से ही लेना होगा।

    इन्कार करने पर गाली-गलौच और हाथ पकड़कर दुकान के अंदर ले गया और डराकर रुपये भी ले लिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित सोनू खान ने ज्योति गौतम की दुकान किराए पर ली है।

    गोपाल प्रसाद भंडार के नाम से संचालित कर रहा है। दुकान का लाइसेंस निरस्त कर सील कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.