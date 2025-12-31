बुधनी के मिडघाट जंगल में जिंदा जलाकर युवक की निर्मम हत्या, इलाके में दहशत

नवदुनिया न्यूज, बुधनी। बुधनी के मिडघाट क्षेत्र के जंगल से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक को जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या किए जाने का बुधवार शाम को सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है।

मृतक की पहचान चंदन नागवंशी 21 वर्ष के रूप में हुई है, जो जावली गांव थाना बाबई का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाबई और बुधनी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जंगल में जले हुए शव को देखकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुधनी अस्पताल भेजा, जहां परिजनों ने शव की पहचान की।

बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को चंदन नागवंशी की गुमशुदगी बाबई थाने में दर्ज कराई गई थी। कई दिनों की तलाश के बाद उसका शव इस भयावह हालत में जंगल में मिला, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना ने एक बार फिर मिडघाट क्षेत्र के जंगल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कोई पहली वारदात नहीं है। इसी सप्ताह दहोटा घाट पर भी एक युवक का शव मिला था, जिससे इलाके में पहले से ही दहशत का माहौल बना हुआ था।