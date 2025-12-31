मेरी खबरें
    बुधनी के मिडघाट जंगल में जिंदा जलाकर युवक की निर्मम हत्या, इलाके में दहशत

    लोग मिडघाट के जंगल को लेकर सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि यह इलाका अपराधियों की सुरक्षित पनाहगाह न बन सके। फिलहाल युवक की ह ...और पढ़ें

    By Akhilesh GuptaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 08:11:13 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 08:12:29 PM (IST)
    बुधनी के मिडघाट जंगल में जिंदा जलाकर युवक की निर्मम हत्या, इलाके में दहशत
    मिडघाट क्षेत्र के जंगल में युवक का शव बरामद करने पहुंची पुलिस व पास में खड़े लोग। फोटो 19 बुधनी। मृतक चंदन नागवंशी

    HighLights

    1. नर्मदापुरम के माखननगर में 23 दिसंबर को हुई थी चंदन नागवंशी की गुमशुदगी दर्ज
    2. बाबई और बुधनी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है
    3. शव इस भयावह हालत में जंगल में मिला, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है

    नवदुनिया न्यूज, बुधनी। बुधनी के मिडघाट क्षेत्र के जंगल से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक को जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या किए जाने का बुधवार शाम को सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है।

    मृतक की पहचान चंदन नागवंशी 21 वर्ष के रूप में हुई है, जो जावली गांव थाना बाबई का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

    बाबई और बुधनी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जंगल में जले हुए शव को देखकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुधनी अस्पताल भेजा, जहां परिजनों ने शव की पहचान की।


    बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को चंदन नागवंशी की गुमशुदगी बाबई थाने में दर्ज कराई गई थी। कई दिनों की तलाश के बाद उसका शव इस भयावह हालत में जंगल में मिला, जिससे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    इस घटना ने एक बार फिर मिडघाट क्षेत्र के जंगल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कोई पहली वारदात नहीं है। इसी सप्ताह दहोटा घाट पर भी एक युवक का शव मिला था, जिससे इलाके में पहले से ही दहशत का माहौल बना हुआ था।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मिडघाट के जंगल में हत्या, शव फेंकने और आपराधिक वारदातों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्रवासियों में डर और आक्रोश दोनों है।

