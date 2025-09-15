MP के सीहोर में मतांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार किसी मतांतरण के आरोपित के मकान पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मुख्य आरोपित जब्बार खान के घर पर सोमवार को नगर पालिका ने पुलिस व राजस्व अमले की मौजूदगी में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। पोकलेन मशीन से ऊपरी मंजिल का निर्माण ध्वस्त कराया गया।

नगर पालिका ने पहले भवन निर्माण की अनुमति प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था। 15 दिन की मोहलत के बाद भी अनुमति नहीं दिखाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की फाइल जांच में सामने आया कि यह भूखंड मूलतः अशोक डाबी के नाम पर आवंटित था, जिसे जब्बार खान ने 2018 में खरीदा था। आरोप है कि उसने बिना अनुमति ऊपरी तल पर अवैध निर्माण किया और भवन में मतांतरण की की गतिविधियों को संचालित किया।