    MP के सीहोर में मतांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर

    सीहोर में मतांतरण आरोपी जब्बार खान के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नगर पालिका, पुलिस और राजस्व अमले ने अवैध निर्माण तोड़ा। जब्बार खान ने 2018 में भूखंड खरीदा था, बिना अनुमति ऊपरी तल बनाया था। मतांतरण गतिविधियों के आरोप में यह पहली प्रशासनिक कार्रवाई है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 01:26:03 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 01:28:38 PM (IST)
    जब्बार खान के घर पर कार्रवाई करती प्रशासन और नगर निगम की टीम।

    1. सीहोर में पहली बार मतांतरण आरोपित के घर पर बुलडोजर चला।
    2. पोकलेन मशीन से ऊपरी मंजिल का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया।
    3. मतांतरण गतिविधियों के आरोप, नोटिस के बाद कार्रवाई की।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार किसी मतांतरण के आरोपित के मकान पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मुख्य आरोपित जब्बार खान के घर पर सोमवार को नगर पालिका ने पुलिस व राजस्व अमले की मौजूदगी में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। पोकलेन मशीन से ऊपरी मंजिल का निर्माण ध्वस्त कराया गया।

    नगर पालिका ने पहले भवन निर्माण की अनुमति प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था। 15 दिन की मोहलत के बाद भी अनुमति नहीं दिखाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की फाइल जांच में सामने आया कि यह भूखंड मूलतः अशोक डाबी के नाम पर आवंटित था, जिसे जब्बार खान ने 2018 में खरीदा था। आरोप है कि उसने बिना अनुमति ऊपरी तल पर अवैध निर्माण किया और भवन में मतांतरण की की गतिविधियों को संचालित किया।

