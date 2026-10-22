सीहोर में पुलिस लाइन के सामने मवेशियों की मौत, पानी पीने के बाद तड़पे; कुछ को कसाई से कटवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। शहर में पुलिस लाइन के सामने मवेशियों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मवेशी रास्ते में पानी पीने के बाद तड़पने लगे और उनकी हालत बिगड़ गई। घटना सुबह करीब 10.30 बजे की बताई जा रही है। मवेशियों को अनाज मंडी की ओर ले जाया जा रहा था। मामले में पानी के दूषित होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।
बताया जा रहा है कि मवेशियों को पानी पिलाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। कुछ मवेशियों की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें कसाई से कटवाने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संबंधित विभागों को दी। पीड़ितों ने बताया कि मवेशी रास्ते में पानी पीने के बाद ही तड़पने लगे थे।
घटना के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। विभाग द्वारा लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट से मवेशियों की मौत के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। प्रारंभिक तौर पर दूषित पानी पीने को कारण माना जा रहा है, लेकिन अधिकारी रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
इधर पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने उनसे पैसे मांगे। इस आरोप ने मामले को और तूल दे दिया है। वहीं मंडी थाना एसआई राकेश पंथी ने बताया कि पीड़ित गाडर द्वारा दूषित पानी पीने की बात कही जा रही है। पशु विभाग की टीम सैंपल ले चुकी है और जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी।