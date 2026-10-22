सीहोर में पुलिस लाइन के सामने मवेशियों की मौत, पानी पीने के बाद तड़पे; कुछ को कसाई से कटवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। शहर में पुलिस लाइन के सामने मवेशियों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मवेशी रास्ते में पानी पीने के बाद तड़पने लगे और उनकी हालत बिगड़ गई। घटना सुबह करीब 10.30 बजे की बताई जा रही है। मवेशियों को अनाज मंडी की ओर ले जाया जा रहा था। मामले में पानी के दूषित होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।

पानी पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, कसाई से कटवाने की बात आई सामने बताया जा रहा है कि मवेशियों को पानी पिलाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। कुछ मवेशियों की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें कसाई से कटवाने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संबंधित विभागों को दी। पीड़ितों ने बताया कि मवेशी रास्ते में पानी पीने के बाद ही तड़पने लगे थे।