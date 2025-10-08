गोवंश कटाई मामला: MP में भड़का आक्रोश, मूवीन अली पर सख्त कार्रवाई की मांग पर रैली... हिंदू समाज ने रखी ये डिमांड

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: दोराहा क्षेत्र के सिकंदरगंज निवासी मूवीन अली पिता इसाक अली द्वारा गोवंश की अवैध कटाई और सप्लाई करने का मामला सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। आरोपित को भोपाल की परवलिया थाना पुलिस ने 6 अक्टूबर की सुबह लाल रंग की कार से गोवंश मांस सहित पकड़ा था। पुलिस ने मौके से गोवंश के अवशेष, कार और अन्य साक्ष्य जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मूवीन अली पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है।

आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग आरोपित की गिरफ्तारी के बाद सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में बुधवार को दोराहा में व्यापक आंदोलन हुआ। सुबह से ही बाजार पूरी तरह बंद रहे और आक्रोशित नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बस स्टैंड से तहसील तक रैली, गूंजे नारे दोपहर करीब 12 बजे बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में लोग, व्यापारी, युवा और महिला संगठन एकत्र हुए। यहां से सभी रैली के रूप में तहसील कार्यालय की ओर रवाना हुए। रैली के दौरान “गोमाता की रक्षा करो”, “गोवंश वध के दोषियों को सजा दो”, “धर्म का अपमान नहीं सहेंगे” जैसे नारे गूंजते रहे। रैली के दौरान पुलिस बल मुस्तैद रहा और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए व्यवस्था कड़ी रखी गई।