सीहोर के अलीपुर में करणी सेना और समुदाय विशेष के बीच विवाद, पथराव व वाहनों में तोड़फोड़; पुलिस ने संभाला मोर्चा

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: जिले के आष्टा तहसील के अलीपुर क्षेत्र में रविवार रात करीब साढ़े 9 बजे दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते बड़े विवाद में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव हुआ और सड़क किनारे खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरदा से लौट रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समुदाय विशेष के कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी निशाना बनाया गया। घटना की सूचना मिलते ही आष्टा और पार्वती थाना सहित आसपास के थानों से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा।