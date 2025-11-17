मेरी खबरें
    सीहोर जिला अस्पताल में गुंडागर्दी, पुलिस के सामने बाप और बेटे को पीटा; वीडियो हुआ वायरल

    मध्य प्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में पिता और बेटे के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साइड से वाहन निकालने पर पहले सड़क पर की मारपीट। घायल इलाज कराने पहुंचा तो अस्पताल में भी आकर पीटने लगे। पुलिस ने मामले में दर्ज किया केस, आरोपी हुए फरार।

    By Akhilesh Gupta
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 11:11:12 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:07:15 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर जिले में जातिगत उत्पीड़न और बढ़ती हिंसक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय का है, जहां एक दलित टेंट कारोबारी युवक और उसके पिता के साथ अस्पताल परिसर में ही खुलेआम मारपीट की गई। हैरानी की बात यह है कि घटना उस वक्त हुई जब पुलिस मौके पर मौजूद थी। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    जानकारी के अनुसार पीड़ित प्रवेश परिहार निवासी आंबेडकर नगर गंज ने बताया कि वह रात में घर लौट रहा था तभी दीपक परमार उसकी बाइक के सामने आ गया। साइड से वाहन निकालने पर दीपक ने उसे थप्पड़ मार दिया। पीड़ित के अनुसार, इसी दौरान दीपक के साथी आए और उसे गालियां देते हुए धमकाया।


    प्रवेश बिना विवाद किए घर चला गया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। बाद में दीपक परमार अपने साथियों के साथ भोपाल नाका क्षेत्र में पहुंचा और प्रवेश तथा उसके पिता हरिसिंह पर हमला कर दिया। दोनों किसी तरह घटनास्थल से निकलकर जिला अस्पताल इलाज कराने पहुंचे।

    अस्पताल में घुसकर गुंडागर्दी, पुलिस के सामने हमला

    पीड़ित के अनुसार जब रात में वह अपने पिता के साथ अस्पताल में था, तभी आरोपित दीपक परमार, भानू राठौर और नवीन राठौर अस्पताल परिसर तक पहुंच गए और पुलिस की मौजूदगी में पिता-पुत्र के साथ फिर से मारपीट की। अस्पताल में गुंडागर्दी का यह वीडियो अब वायरल है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

    एफआईआर दर्ज, आरोपी फरार

    सीएसपी अभिनन्दना शर्मा ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपितो के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने भी कहा कि रात में ही मामला दर्ज किया गया था और पुलिस टीमें आरोपियतो की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं।

