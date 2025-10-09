मध्य प्रदेश के सीहोर में कंपनी की स्कीम बताकर खड़ा कर दिया म्यूल खातों का नेटवर्क

आकाश माथुर, नईदुनिया, सीहोर। साइबर ठगों ने कंपनी की स्कीम बताकर सीहोर जिले में म्यूल खातों का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। केवल आष्टा तहसील में ही ऐसे 250 खाताधारकों का पता चला है। स्थानीय व्यक्तियों की मदद से ये पूरा जाल फैलाया गया। अब बिना कोई काम किए कमाई के लालच में पड़े सैकड़ों लोग साइबर ठगी गिरोह का हिस्सा बन बैठे हैं।

नईदुनिया ने ठगी के इस नेटवर्क की पड़ताल की तो चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। एक खाताधारक ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि उसके पड़ोसी गांव के परिचित युवक ने उसे इस नेटवर्क से जोड़ा। वह 10-15 हजार रुपये देने का लालच देता है। उसके बदले आधार और पहचान से जुड़े दूसरे दस्तावेज लेता है। रुपये मिलने के बाद हम लोग दस्तावेजों की फोटोकापी को भूल गए। अब पता चला है कि परिचित युवक हमारे दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नई सिम खरीदता था। उसका इस्तेमाल कर ऑनलाइन बैंक खाता खोलता।

दस्तावेजों का उपयोग साइबर ठगी में हुआ यह काम हो जाने के बाद वह दूरदराज बैठे गिरोह के लोगों तक सिमकार्ड और खाते से जुड़े दस्तावेज, पासवर्ड आदि पहुंचा देता। खाताधारक का कहना था कि उनके क्षेत्र में ऐसे कई लोग सक्रिय थे, जिन्होंने अपने परिचितो-रिश्तेदारों को भी इस स्कीम में जोड़कर उनके दस्तावेज ठगों तक पहुंचाए। इस वाकये के एक साल बाद उनके पास जम्मू-कश्मीर पुलिस का नोटिस पहुंचा, तब जाकर समझ में आया कि उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल साइबर ठगी में हुआ है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस आरोप से कैसे बचा जाए। यह एक अकेले की कहानी नहीं है। नोटिस मिलने के बाद ऐसे 24-25 लोग आष्टा थाने और सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मदद मांग चुके हैं। उनका कहना है कि किसी ने उनके नाम पर खाते खोलकर उसका मिसयूज किया है। पुलिस का कहना है कि उनकी पड़ताल में ऐसे लोगों की संख्या 250 के आसपास है, जिनके खातों का इस्तेमाल साइबर ठगो के पास हैं। ये लोग सिर्फ आप्टा तहसील क्षेत्र में ही सामने आए हैं।