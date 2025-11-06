किसान को नीदरलैंड से मिला 260 टन केंचुआ खाद का ऑर्डर, 15 रुपये में मिलने वाली वर्मी कंपोस्ट 442 रुपये में बेच रहे

आकाश माथुर, नईदुनिया, सीहोर। यूरिया और डीएपी रासायनिक खाद के लिए रोज लगती लाइनों और खाद संकट की तस्वीरों के बीच सीहोर जिले के एक किसान ने नई राह खोली है। किसान ने जैविक खाद का उत्पादन शुरू किया था। अब नीदरलैंड से इस खाद की मांग आई है। मतलब सीहोर की केंचुआ खाद नीदरलैंड के खेतों को उपजाऊ बनाने में इस्तेमाल होगी।

जिले के खंडवा गांव के किसान लखन वर्मा दो दशकों से जैविक कृषि पर प्रयोग कर रहे हैं। 2015 से उन्होंने अपने खेत में ही केंचुआ खाद का उत्पादन शुरू किया था। इस खाद की मांग प्रदेश के दूसरे जिलों के अलावा अन्य प्रदेशों में भी होने लगी है। यह खाद स्थानीय बाजार में 14-15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध है।

अभी नीदरलैंड की एक कंपनी ने उनको 260 टन केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) की आपूर्ति का बड़ा आर्डर दिया है। इसके लिए उनको पांच अमेरिकी डॉलर यानी 442 रुपया प्रति किलोग्राम की आकर्षक दर मिलेगी। उन्हें यह 260 टन खाद मुंबई बंदरगाह तक भेजनी है, वहां से नीदरलैंड की कंपनी तक यह पूरा स्टाक पहुंचेगा। किसान लखन वर्मा ने बताया कि यह आर्डर उन्हें आनलाइन मिला है। उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट के माध्यम से नीदरलैंड की कंपनी से संपर्क स्थापित किया था। खुद के लिए बनाना शुरू किया था किसान लखन वर्मा ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में वर्मीकंपोस्ट खुद के खेत के लिए तैयार करना शुरू किया था। इसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। उनके अनुसार सात क्विंटल वर्मीकंपोस्ट एक एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पर्याप्त होती है।