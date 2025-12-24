मेरी खबरें
    Sehore News: जमीन विवाद के कारण किसान को कुल्हाड़ी से काटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    सीहोर के रेहटी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। आरोपी मनीष कीर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 12:25:37 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 12:25:37 PM (IST)
    Sehore News: जमीन विवाद के कारण किसान को कुल्हाड़ी से काटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
    सीहोर में जमीन विवाद में किसान की हत्या। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. जमीन विवाद में 50 वर्षीय धनराज कीर की हत्या।
    2. मनीष कीर के पास से कुल्हाड़ी को किया जब्त।
    3. 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। रेहटी थाना क्षेत्र में घटित हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त की गई है।

    पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी बुदनी रवि शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।

    ऐसा हुआ था विवाद

    फरियादी रामराज कीर निवासी ग्राम मट्टागांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर की रात करीब 9 बजे उसके भाई धनराज कीर (50) की गांव के मनीष कीर ने अपने साथी के साथ मिलकर जमीन विवाद और रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। मामले में अपराध प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

    पुलिस ने पकड़ा आरोपी

    गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 23 दिसंबर को ग्राम मट्टागांव से आरोपित मनीष कीर (25) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर आरोपित के बताने पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि उसका एक अन्य साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।


    इनकी रही भूमिका

    इस कार्रवाई में निरीक्षक राजेश कहारे के साथ उपनिरीक्षक नंदराम अहिरवार, सुशी पाण्डेय, सउनि सुमेर सिंह, प्रआर फूलसिंह, जयनारायण, प्रधान आर. दीपक सेन, आर. योगेश कटारे, आर. रामकुमार शर्मा, आर. अखलेश, आर. संतोष, आर. विकास नागर, आर. शिवम, आर. अभिषेक यादव तथा सैनिक अनोखीलाल गौर की सराहनीय भूमिका रही

