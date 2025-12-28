Sehore News: युवक कुएं में ब्लास्टिंग के लिए ले जा रहा था डेटोनेटर, बाइक पर धमाका, मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले के रामनगर गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक युवक बाइक पर डेटोनेटर लेकर जा रहा था, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार मृतक सुखराम बरेला उम्र 30 वर्ष निवासी जमली रविवार की दोपहर रामनगर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था। कथित तौर पर भारी मात्रा में डेटोनेटर अपने साथ लेकर जा रहा था। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और मृतक युवक को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।