    Sehore News: युवक कुएं में ब्लास्टिंग के लिए ले जा रहा था डेटोनेटर, बाइक पर धमाका, मौके पर मौत

    सीहोर जिले के रामनगर गांव में रविवार को बाइक पर ले जाए जा रहे डेटोनेटर में अचानक विस्फोट हो गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुल ...और पढ़ें

    By Akhilesh GuptaEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 02:39:43 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 02:39:43 PM (IST)
    Sehore News: युवक कुएं में ब्लास्टिंग के लिए ले जा रहा था डेटोनेटर, बाइक पर धमाका, मौके पर मौत
    धमाके में युवक की मौके पर मौत

    1. धमाके में युवक की मौके पर मौत
    2. कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था
    3. विस्फोट के बाद इलाके में दहशत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले के रामनगर गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक युवक बाइक पर डेटोनेटर लेकर जा रहा था, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार मृतक सुखराम बरेला उम्र 30 वर्ष निवासी जमली रविवार की दोपहर रामनगर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था। कथित तौर पर भारी मात्रा में डेटोनेटर अपने साथ लेकर जा रहा था। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और मृतक युवक को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।


    सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुचा, क्षेत्र को घेराबंदी कर साक्ष्य एकत्रित किए और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। डेटोनेटर जैसी विस्फोटक सामग्री होने की आशंका जताई जा रही है।

    मौके पर पहुंचे इछावर थाना के एएसआई मनोज गोस्वामी का कहना है कि विस्फोटक के प्रकार की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। इस घटना के बाद अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और इस्तेमाल को लेकर मामले की गहन जांच जारी है।

