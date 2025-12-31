बोरी लिए बैठा था, सीहोर पुलिस ने चेकिंग की तो निकला साढ़े 10 किलो से ज्यादा गांजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर में थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 किलो 610 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 1 लाख 6 हजार रुपये बताई जा रही है।

नववर्ष के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना क्षेत्र में चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की सघन जांच, ढाबों की चेकिंग और मादक पदार्थों की रोकथाम की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पिपलिया मीरा, बड़नगर रोड स्थित चंपालाल के खेत में एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा रखे हुए है।