सिर के ऊपर से गुजर गया था ट्रैक्टर का पहिया, फिर उठ खड़ा हुआ युवक तो चौंक गए लोग

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सिहोर जिले के ग्राम उलझावन में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति पर अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर का अगला पहिया चढ़ गया। चंद सेकंड के लिए सभी की सांसें थम गईं, गांव वालों को लगा कि अब उसकी जान बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर हुआ चमत्कार से वह शख्स पूरी तरह सुरक्षित और सकुशल बाहर निकल आया। घटना गांव के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन रोक दिया। वहीं मौजूद ग्रामीण भी मौके पर दौड़ पड़े और व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से काम नहीं था, क्योंकि अगर ट्रैक्टर का पिछला पहिया भी गुजर जाता तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था।