    घिसे टायरों के सहारे दौड़ रही बस हाईवे पर पलटी, जबलपुर से नागपुर जा रहे 19 यात्रियों सहित कंडक्टर घायल 19 यात्रियों सहित कंडक्‍टर घायल

    यदि इस घटना के दौरान आसपास कोई दूसरा वाहन होता तो दुर्घटना और भयावह हो सकती थी। लखनादौन टीआई केपी धुर्वे ने बताया कि दुर्घटना पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज ...और पढ़ें

    By Sanjay AgrawalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 04:59:44 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 05:01:22 PM (IST)
    घायल को निकालने पहुंची जेसीबी।

    HighLights

    1. घिसे टायरों के सहारे दौड़ रही बस हाईवे पर पलटी खा गई
    2. जबलपुर से नागपुर जा रहे 19 यात्रियों सहित कंडक्टर घायल
    3. पिछले दरवाजे से घायलों को बाहर निकालने पहुंचे पुलिस कर्मी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। सड़क पर घिसे टायरों के सहारे दौड़ रही यात्री बस 16 दिसंबर मंगलवार दोपहर जबलपुर-नागपुर हाईवे में लखनादौन के चौथे मील के पास बस का पिछला टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में यात्री बस (क्र. एमएच 17 बीवाय 0909) में सवार कंडक्टर सहित 19 यात्री घायल हो गए।

    गनीमत की बात रही कंडक्टर साइड पलटी बस में सवार अधिकांश यात्रियों को मामूली चोट आई हैं। जबकि वाहन पलटते ही इसमें सवार कंडक्टर नरेश पुत्र सकुनलाल कुमरे (30) जाम मुंगवानी निवासी का पैर बस के नीचे दब गया।

    घायल को काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकालकर लखनादौन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते मेडिकल कालेज जबलपुर रैफर किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घिसे टायर लगाकर रायल कंपनी के बस वाहन को सड़क पर दौड़ाया जा रहा था।


    पिछले हिस्से में कंडक्टर साइड के दो में से एक टायर लगभग खराब हो चुका था। ऐसे में दूसरे टायर पर भार बढ़ने से वह फूट गया, जिससे बस नियंत्रित होकर फाेरलेन में डिवाइडर के बीच की खाली जमीन पर पलट गई।

    भयावह हो सकती थी दुर्घटना

    • यदि इस घटना के दौरान आसपास कोई दूसरा वाहन होता तो दुर्घटना और भयावह हो सकती थी। लखनादौन टीआई केपी धुर्वे ने बताया कि दुर्घटना पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    • प्रारंभिक रूप से घटना का कारण पिछले हिस्से का एक टायर खराब होना बताया गया है।

    • दूसरा टायर फटने से बस नियंत्रित होकर डिवाइडर में पलट गई। घायल यात्रियों को मामूली चोट आई हैं, सभी सुरक्षित है। बस में दबने से कंडक्टर का पैर फैक्चर होने के साथ ही उसे गंभीर चोट आई हैं।

    • सूचना मिलते ही हाईवे का पैट्रोलिंग दल व लखनादौन पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घायलों को लखनादौन सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    नागपुर, धूमा निवासी यात्री हुए घायल

    कंडक्टर के अलावा घायल हुए यात्रियों में अंशुथा बाई पति रमेश विश्वकर्मा (60) धूमा, राजकुमारी पति चतुर विश्वकर्मा (55) वार्ड क्रमांक 16 धूमा, लक्ष्मी पति राजकुमार (27) चरगांव, मिथ्याबाई पति विजय धुर्वे (47) चरगांव, राजकुमार पुत्र रघुवीर इनवाती (35) चरगांव, मो. सादिक पुत्र शहजाद (38) भगत सिंह वार्ड सिवनी, सौरभ पुत्र भूरन सिंह गौंड (20) जमखार धूमा, आरती पति शेलेश गजभिये (29) कुराड़ी नागपुर, राहुल पुत्र नूरसिंह डेहरिया (28) मुंगवानी बांधी, देवी सिंह पुत्र मोहन अहेके (24) जमखार धूमा, साक्षी पति राहुल डेहरिया (23) बांधी मुंगवानी उसका दो वर्षीय पुत्र धेर्य, दुर्गेश पुत्र धनीराम विश्वकर्मा (26) छतरपुर, रामकृष्ण पुत्र तामसिंह परते (35) खापा धूमा, मीरा पति रामचंद्र उइके (32) केरपानी धूमा, अमरूध पुत्र बाबूलाल लुढेरे (56), सुधा पति अमरूध (45) व पूजा पुत्री अमरूध (25) तीनों निवासी भांडे प्लाट नागपुर शामिल हैं।

