सिवनी में जबलपुर-नागपुर हाईवे पर दुर्घटना, दो बच्चों सहित पति-पत्नी की मौत
इंजन में खराबी आने के कारण फोरलेन में खड़े ट्रक में सुधार कार्य चल रहा था। वाहन चालकों सतर्क करने सड़क के आसपास इंडीकेटर भी लगाए गए थे। इसी बीच 1 जनवर ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 09:54:05 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 10:00:04 PM (IST)
सिवनी में हुआ सड़क हादसा।
HighLights
- इंजन में खराबी थी, फोरलेन में चल रहा था सुधार।
- इंडीकेटर के बावजूद ट्रक में घुसा बाइक सवार।
- भीषण घटना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस बल।
नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। नववर्ष के पहले दिन गुरुवार शाम जबलपुर-नागपुर हाईवे में कुरई थाना अंतर्गत रिड्डीटेक के पास भीषण सड़क दुर्घटना में एक परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
महाराष्ट्र सीमा पर स्थित खवासाटोला निवासी परिवार में पति-पत्नी अपने दो बच्चों के साथ बाइक (क्र. एमपी 22 जेडसी 2632) में सवार होकर से बादलपार पुलिस चौकी के दरगढ़ा गांव जा रहा था।
पुलिस के अनुसार ह्दयविदारक घटना में फोरलेन पर रिड्डीटेक के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक वाहन में तेज रफ्तार बाइक में सवार पूरा परिवार पीछे जा घुसा, घटनास्थल पर सभी की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी आने के कारण फोरलेन में खड़े ट्रक में सुधार कार्य चल रहा था। वाहन चालकों सतर्क करने सड़क के आसपास इंडीकेटर भी लगाए गए थे। इसी बीच 1 जनवरी की शाम लगभग 7 बजे बाइक सवार पीछे से ट्रक में जा घुसा।
हादसे में इनकी हुई मौत
- बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि मृतकों की पहचान खवासाटोला निवासी परमानंद पुत्र सोमसिंह बरकड़े (45), उसकी पत्नी गीता बरकड़े (38), पुत्री माही (8) तथा पुत्र दीपांशु (4) के रूप में हुई है।
- मौके पर पंचनामा कार्रवाई के बाद मृतकों का शव पोस्ट मार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। शुक्रवार सुबह मृतकों का पोस्ट मार्टम कराया जाएगा।
- कुरई पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। स्वजनों के अनुसार मृतक परमानंद का ससुराल दरगढ़ा में है।
- खवासाटोला से बच्चों व पत्नी को लेकर वह अपने ससुराल बाइक में जा रहा था इसी दौरान पूरा परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुघर्टना से स्वजनों में शोक का वातावरण हैं।