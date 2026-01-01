सिवनी में जबलपुर-नागपुर हाईवे पर दुर्घटना, दो बच्चों सहित पति-पत्नी की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। नववर्ष के पहले दिन गुरुवार शाम जबलपुर-नागपुर हाईवे में कुरई थाना अंतर्गत रिड्डीटेक के पास भीषण सड़क दुर्घटना में एक परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

महाराष्ट्र सीमा पर स्थित खवासाटोला निवासी परिवार में पति-पत्नी अपने दो बच्चों के साथ बाइक (क्र. एमपी 22 जेडसी 2632) में सवार होकर से बादलपार पुलिस चौकी के दरगढ़ा गांव जा रहा था।

पुलिस के अनुसार ह्दयविदारक घटना में फोरलेन पर रिड्डीटेक के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक वाहन में तेज रफ्तार बाइक में सवार पूरा परिवार पीछे जा घुसा, घटनास्थल पर सभी की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी आने के कारण फोरलेन में खड़े ट्रक में सुधार कार्य चल रहा था। वाहन चालकों सतर्क करने सड़क के आसपास इंडीकेटर भी लगाए गए थे। इसी बीच 1 जनवरी की शाम लगभग 7 बजे बाइक सवार पीछे से ट्रक में जा घुसा।