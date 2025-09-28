सिवनी में झमाझम बारिश के बीच भीमगढ़ बांध के तीन गेट से नदी में छोड़ा जा रहा पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मुख्यालय सहित जिले के ग्रामीण अंचलों में झमाझम वर्षा से जनजीवन सहित फसले प्रभावित हैं। जिले में अब तक लगभग 1300 मिमी वर्षा हो चुकी है। बीते चार दिनों से जिले में रूक-रूककर हो रही जोरदार वर्षा के चलते कई नदी नाले उफान में है। जीवनदायिनी वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है।
संजय सरोवर भीमगढ़ बांध लगातार वर्षा से 518.35 मीटर तक भर गया है। जुलाई से अब तक कई भीमगढ़ बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा चुका है। सितंबर समाप्ति पर है लेकिन बांध में पानी की आवक बनी हुई है इसे देखते हुए पुणे बांध के गेट रविवार सुबह खोले गए हैं जिससे बालाघाट भंडारा जिले में नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है।
बांध की उच्चतम जल भराव क्षमता 519.38 मीटर है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी ने बताया कि बांध के गेट क्रमांक 4, 5, 6 को 1-1 मीटर तक खोला गया है। इस प्रकार कुल 3 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर 28 सितंबर की सुबह 9 बजे से लगभग 16,000 घनफीट प्रति सेकेंड (458 क्यूमेक्स) की दर से पानी वैनगंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है।
संजय सरोवर परियोजना अंतर्गत भीमगढ़ बांध का जलस्तर 518.35 मीटर तक पहुंचने पर अतिरिक्त जल छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन ने वैनगंगा नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने व आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की अपील की है।