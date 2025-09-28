सिवनी में झमाझम बारिश के बीच भीमगढ़ बांध के तीन गेट से नदी में छोड़ा जा रहा पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मुख्यालय सहित जिले के ग्रामीण अंचलों में झमाझम वर्षा से जनजीवन सहित फसले प्रभावित हैं। जिले में अब तक लगभग 1300 मिमी वर्षा हो चुकी है। बीते चार दिनों से जिले में रूक-रूककर हो रही जोरदार वर्षा के चलते कई नदी नाले उफान में है। जीवनदायिनी वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है।

518.35 मीटर तक भरा भीमगढ़ बांध संजय सरोवर भीमगढ़ बांध लगातार वर्षा से 518.35 मीटर तक भर गया है। जुलाई से अब तक कई भीमगढ़ बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा चुका है। सितंबर समाप्ति पर है लेकिन बांध में पानी की आवक बनी हुई है इसे देखते हुए पुणे बांध के गेट रविवार सुबह खोले गए हैं जिससे बालाघाट भंडारा जिले में नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है।