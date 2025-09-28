मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सिवनी में झमाझम बारिश के बीच भीमगढ़ बांध के तीन गेट से नदी में छोड़ा जा रहा पानी

    मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के कारण भीमगढ़ बांध के तीन गेट से वैनगंगा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का जलस्तर 518.35 मीटर तक पहुंच गया है। लगभग 16,000 घनफीट प्रति सेकेंड की दर से यह पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की है।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 12:27:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 12:30:51 PM (IST)
    सिवनी में झमाझम बारिश के बीच भीमगढ़ बांध के तीन गेट से नदी में छोड़ा जा रहा पानी
    सिवनी में बांध से छोड़ा जा रहा पानी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मुख्यालय सहित जिले के ग्रामीण अंचलों में झमाझम वर्षा से जनजीवन सहित फसले प्रभावित हैं। जिले में अब तक लगभग 1300 मिमी वर्षा हो चुकी है। बीते चार दिनों से जिले में रूक-रूककर हो रही जोरदार वर्षा के चलते कई नदी नाले उफान में है। जीवनदायिनी वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है।

    518.35 मीटर तक भरा भीमगढ़ बांध

    संजय सरोवर भीमगढ़ बांध लगातार वर्षा से 518.35 मीटर तक भर गया है। जुलाई से अब तक कई भीमगढ़ बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा चुका है। सितंबर समाप्ति पर है लेकिन बांध में पानी की आवक बनी हुई है इसे देखते हुए पुणे बांध के गेट रविवार सुबह खोले गए हैं जिससे बालाघाट भंडारा जिले में नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है।

    बांध की उच्चतम जल भराव क्षमता 519.38 मीटर है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी ने बताया कि बांध के गेट क्रमांक 4, 5, 6 को 1-1 मीटर तक खोला गया है। इस प्रकार कुल 3 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर 28 सितंबर की सुबह 9 बजे से लगभग 16,000 घनफीट प्रति सेकेंड (458 क्यूमेक्स) की दर से पानी वैनगंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है।

    संजय सरोवर परियोजना अंतर्गत भीमगढ़ बांध का जलस्तर 518.35 मीटर तक पहुंचने पर अतिरिक्त जल छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन ने वैनगंगा नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने व आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की अपील की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.