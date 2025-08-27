मेरी खबरें
    MP के सिवनी-बालाघाट रोड पर ढाबा और पेट्रोल-डीजल टैंकर में लगी भीषण आग... जिंदा जल गया युवक

    MP News: मध्यप्रदेश के सिवनी-बालाघाट मार्ग में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 26-27 अगस्त की रात पेट्रोल-डीजल टैंकर तथा कौड़िया-घीसी गांव में संचालित संतोष ढाबा में हुई भीषण आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। जबकि मृतक का बड़ा भाई बुरी तरह झुलस गया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 04:00:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 04:13:58 PM (IST)
    HighLights

    1. ढाबा और पेट्रोल-डीजल टैंकर में लगी भीषण आग।
    2. सिवनी-बालाघाट मार्ग पर जिंदा जल गया युवक।
    3. टैंकर का हेल्पर व ढाबे में मौजूद लोग डरकर भागे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी दूर सिवनी-बालाघाट मार्ग में 26-27 अगस्त की रात पेट्रोल-डीजल टैंकर तथा कौड़िया-घीसी गांव में संचालित संतोष ढाबा में हुई भीषण आगजनी में एक युवक पंकज पुत्र नरेन्द्र पटले (23) जिंदा जल गया। जबकि कौड़िया गांव निवासी मृतक का बड़ा भाई राहुल पटेल (27) झुलस गया।

    इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का लगभग 14 हजार लीटर तीव्र ज्वलनशील ईंधन से भरा टैंकर (वाहन क्र. एमपी 14 एचसी 5013) जबलपुर से बालाघाट जा रहा था, जो कौडिया के संतोष ढाबे में रूका था।

    टैंकर में फैली आग से ड्राइवर अरविंद परिहार (45) बरगी जबलपुर निवासी के हाथ-पैर झुलस गए। दोनों घायलों का इलाज बरघाट अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है।

    रात लगभग 11.30 बजे ढाबे व पेट्रोल-डीजल से भरे टैंकर में एक साथ भड़की आग को बरघाट पुलिस ने लगभग तीन घंटे की मशक्कत कर रात लगभग 2 बजे काबू किया।

    घटना के दौरान ढाबे में संचालक संतोष सोनी के अलावा एक कमरे में पान दुकान संचालित कर रहा पंकज व उसका बड़ा भाई राहुल पटले मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। टैंकर का हेल्पर व ढाबे में मौजूद लोग डरकर इधर-उधर भाग निकले।

