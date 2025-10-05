जानलेवा कफ सिरप... मासूमों की मौत के बाद एक्शन में एमपी सरकार, सिवनी में 110 बोतलें जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। छिंदवाड़ा समेत अन्य क्षेत्रों में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला बाजार में बिक रही दवाओं की पड़ताल करने मैदान में उतर गया है। निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दल को एक थोक दवा विक्रेता के पास से बीते एक साल से भंडारित प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ कफ सिरप की 110 बोतलें मिली है, जिन्हें रविवार को औषधि निरीक्षण मनीषा अहिरवार ने मौके पर पहुंचकर जब्त कर लिया है। वहीं दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि थोक विक्रेता श्रीराम मेडिकल एजेंसी द्वारा खरीदी गई 110 बाटल कफ सिरप में से एक भी बोतलें का विक्रय नहीं किया गया था।

कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से 31 अगस्त 2024 को खरीदी गई कफ सिरप की सभी बोतलें केवल स्टॉक में रखी थी। सीज किए गए कफ सिरप का बैच नंबर एसआर039 है, जिसका सैम्पल प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं रविवार को कलेक्टर शीतला पटले के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर ने रविवार को गूगल मीट से जिले के सभी रिटेल व होलसेल फार्मासिस्टों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों के अनुरूप फार्मासिस्टों को अवगत कराया गया।

बच्चों के लिए एफडीसी के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध बैठक में स्पष्ट किया गया कि छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में कोल्ड्रिफ सिरप व नेस्ट्रो डीएस सस्पेंशन के सेवन से बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव व मृत्यु की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सिवनी जिले में इन दवाओं के विक्रय, भंडारण व वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन दवाओं को तुरंत दुकानों से हटाकर संबंधित सप्लायर या डिस्ट्रिब्यूटर को लौटाना आवश्यक है और इसके संबंध में स्वास्थ्य कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य है। इसके अलावा क्लोरफेनिरामाइन मलिएट 2 एमजी व फिनायलाफरीन हाइड्रोक्लोराइड 5 एमजी के संयोजन (एफडीसी) के सभी उत्पादों का चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इनका विक्रय केवल वैध रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर ही किया जा सकता है। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियमावली, 1945 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोल्ड्रिफ सिरप व नेस्ट्रो डीएस सस्पेंशन का विक्रय प्रतिबंधित बच्चों में कोल्ड्रिफ सिरप व नेस्ट्रो डीएस सस्पेंशन दुष्प्रभाव के मद्देनजर इन औषधियों का सिवनी जिले में भी विक्रय प्रतिबंधित करने के आदेश शनिवार को विभाग ने जारी कर दिया है। सीएमएचओ डा. जयपाल सिंह ठाकुर ने जिले के सभी थोक व फुटकर औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि यदि उनके प्रतिष्ठान में ये औषधियां उपलब्ध हैं, तो 24 घंटे के भीतर स्टाक व पूर्व विक्रय की जानकारी ईमेल या हार्ड कापी के माध्यम से उनके कार्यालय में उपलब्ध कराएं। आम जनता से भी आग्रह किया है कि यदि उन्होंने इन औषधियों का उपयोग किया है, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, ताकि प्रभावित बच्चों का समुचित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके।