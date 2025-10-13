मेरी खबरें
    हवाला लूट कांड : संदेह के घेरे में सिवनी एसपी व एएसपी बालाघाट के पुलिस अधिकारी से भी पूछताछ

    सिवनी पहुंचे आईजी ने मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। मामले में जबलपुर के स्थानीय हवाला कारोबारी से भी सोमवार को पुलिस ने पूछताछ की। वहीं सिवनी पुलिस ने नागपुर निवासी आकाश जैन से एक करोड़ रुपये और अमन गुरनानी से 25 लाख रुपये जब्त किए हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 10:48:17 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 10:50:37 PM (IST)
    हवाला लूट कांड : संदेह के घेरे में सिवनी एसपी व एएसपी बालाघाट के पुलिस अधिकारी से भी पूछताछ
    सिवनी का हवाला कांड।

    HighLights

    1. एक आरक्षक की मिलीभगत की भी जांच शुरू।
    2. अब तक दो करोड़ 70 लाख रुपये जब्त हुए ।
    3. शेष राशि का भी अब पता लगाया जा रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। तीन करोड़ रुपये की हवाला राशि लूट कांड में सिवनी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा की भूमिका संदेह के घेरे में है। आरंभिक जांच में दोनों अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।

    पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने नोटिस जारी कर दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है। छानबीन में संदेह की सुई बालाघाट के हाक फोर्स में तैनात पुलिस अधिकारी पंकज मिश्रा और जबलपुर क्राइम ब्रांच के एक आरक्षक की ओर भी घूमी है। दोनों से सोमवार को जांच अधिकारियों ने अलग-अलग पूछताछ की है।


    घटना के दिन एक करोड़ 45 लाख रुपये मिलाकर अब तक दो करोड़ 70 लाख रुपये जब्त किए हैं। शेष राशि का पता लगाया जा रहा है। वहीं निलंबित एसडीओपी सहित 11 पुलिसकर्मियों पर अब तक एफआइआर दर्ज नहीं हुई है।

