हवाला लूट कांड : संदेह के घेरे में सिवनी एसपी व एएसपी बालाघाट के पुलिस अधिकारी से भी पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। तीन करोड़ रुपये की हवाला राशि लूट कांड में सिवनी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा की भूमिका संदेह के घेरे में है। आरंभिक जांच में दोनों अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।

पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने नोटिस जारी कर दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है। छानबीन में संदेह की सुई बालाघाट के हाक फोर्स में तैनात पुलिस अधिकारी पंकज मिश्रा और जबलपुर क्राइम ब्रांच के एक आरक्षक की ओर भी घूमी है। दोनों से सोमवार को जांच अधिकारियों ने अलग-अलग पूछताछ की है।