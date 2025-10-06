MP के सिवनी में जोरदार बारिश से धान और मक्का की फसल हआ नुकसान, निचले क्षेत्रों में जल भराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। सिवनी जिले में 6 अक्टूबर की सुबह डेढ़ घंटे की जोरदार बारिश से शहर के निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। विवेकानंद वार्ड, लड्ईया मोहल्ला, जायसवाल कॉलोनी, रेलवे स्टेषन से लगी झुग्गी-बस्ती क्षेत्रों में तेज बारिश का पानी घरों में घुसने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल भी इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश से दो दर्जन से अधिक रहवासियों की गृहस्थी क्षतिग्रस्त हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि 5 अक्टूबर की सुबह भी एक घंटे में डेढ़ इंच से अधिक वर्षा हुई थी। दो दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश व आंधी तूफान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मानूसन सत्र बीते जाने के बावजूद जिले में जारी तेज वर्षा व आंधी ने धान, मक्का फसल को भारी नुकसान की आशंका बढ़ गई है।

इधर, मानसून सत्र समाप्त होने पर उच्चतम स्तर 519.38 मीटर तक लबालब भर चुके संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में पानी की आवक को देखते हुए दो गेट एक-एक मीटर खोलकर 10790 घनफिट पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बांध के गेट खोलने से पहले नदी तट के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जल संसाधन विभाग ने जारी कर दी है। भीमगढ़ के 2 गेट से प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा 10790 घनफिट पानी कार्यपालन यंत्री पीएन नाग ने बताया कि भीमगढ़-डेम का जलस्तर 519.38 मीटर तक पहुंचने व बांध का नियंत्रित रखने के लिए सोमवार 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे भीमगढ़ बांध के गेट क्रमांक 5 वर 6 को एक एक मीटर खोलकर लगभग 10,790 घनफुट पानी प्रति सेकंड (305 क्यूमेक्स) की दर से जल वैनगंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। नदी किनारे रहने वाले नागरिकों, किसानों व मछुआरों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और नदी क्षेत्र से दूर रहें। अधिक वर्षा की स्थिति में गेट किसी भी समय और खोले जा सकते हैं।