सिवनी में पुलिस वाहन की टक्कर से युवक की मौत, 36वीं बटालियन के जवान थे सवार; ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के बरघाट थाना अंतर्गत खूंट गांव के पास सोमवार रात को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि मृतक की पहचान रविन्द्र पटले (32) पौनिया गांव बरघाट निवासी के रूप में हुई है।

रविन्द्र अपनी बाइक से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक सरकारी बुलेरो पुलिस वाहन से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे घटनास्थल पर बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने किया हंगामा जानकारी के अनुसार पुलिस वाहन में 36वीं बटालियन के जवान सवार थे, जो बालाघाट से सिवनी जा रहे थे। हादसे के बाद खूंट गांव के आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और युवक की मौत से आक्रोशित होकर हंगामा किया।