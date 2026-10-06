भोपाल से बालाघाट जा रही सिवनी में अनियंत्रित होकर पलटी, एक यात्री की मौत; कई घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। शहर से 3 किमी दूर छिंदवाड़ा-सिवनी नेशनल हाईवे में बम्होड़ी पेट्रोल पंप के पास भोपाल से बालाघाट जा रही यात्रियों से भरी सूत्र सेवा बस 6 अक्टूबर मंगलवार तड़के सड़क में गड्ढे और ढलान के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई।

कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना में बस में नीचे दबने से एक यात्री की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के दौरान बस में 32 यात्री सवार थे। इनमें से 10 यात्रियों को सामान्य चोटें आई है। दुर्घटना सुबह लगभग 4:45 बजे की बताई जा रही है।

यात्रियों में मची चीख-पुकार सूत्र सेवा बस क्रमाक एमपी 04 पीए 3660 सिवनी पहुंचने से पहले दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, सूचना मिलते ही डायल 112 के साथ ही कोतवाली, लखनवाड़ा और बंडोल थाना का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालकर तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बस के नीचे दबने से मृतक व्यक्ति बालाघाट निवासी बताया जा रहा है। हालांकि, अभी तक मृतक की पहचान नहीं हुई है, पुलिस मृतक की पहचान कर रही है। दुर्घटना में 10 लोगों में से 5 यात्रियों को गंभीर चोटें हैं, जबकि अन्य पांच को सामान्य चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस और अन्य साधनों से अस्पताल पहुंचाया गया है।